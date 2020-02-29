Alanyaspor-Beşiktaş maçında 'Mehmetçiğe' mesaj! Burak Yılmaz...

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.