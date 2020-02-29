Alanyaspor-Beşiktaş maçında 'Mehmetçiğe' mesaj! Burak Yılmaz...

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.
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Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.
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Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.
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Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.
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Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.
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Burak Yılmaz, attığı golün ardından pazubandındaki Türk bayrağını öptü. Aynı anda Beşiktaş taraftarları, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı
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Yıldız golcü, attığı 2. golden sonra ise asker selamı verdi.
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Burak Yılmaz, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti.