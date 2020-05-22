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Futbol
Haber GiriÅŸ: 22 MayÄ±s 2020 - 14:49,

AkÄ±n AkÄ±nözü'nün baÅŸÄ± belada! Sebep Yenge Jelena Karleusa...

Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Dusko Tosic'in eÅŸi Jelena Karleusa bir kez daha gÃ¼ndem oldu.

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Bu iddia Ã§ok konuÅŸulacak...

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ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r AkÄ±n AkÄ±nÃ¶zÃ¼, eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Dusko Tosic'in eÅŸi Jelena Karleusa'ya olan hayranlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§ geÃ§iriyor.

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Srbija Danas'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re SÄ±rbistan'da 'Ä°mkansÄ±z AÅŸk' dizisindeki rolÃ¼yle en popÃ¼ler TÃ¼rk aktÃ¶r konumundaki AkÄ±n AkÄ±nÃ¶zÃ¼, Jelena Karleusa hayranlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle niÅŸanlÄ±sÄ± Sandra Pestemalciyan ile sorun yaÅŸÄ±yor.

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Nitekim evlenmek Ã¼zere olan oyuncunun iliÅŸkisi, bu hayranlÄ±k nedeniyle tehlikeye girmiÅŸ durumda.Â

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AkÄ±nÃ¶zÃ¼'nÃ¼n sÃ¼rekli olarak Jelena Karleusa'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±na ve videolarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videolarÄ± izlediÄŸi bir anda sevgilisine yakalandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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Jelena'nÄ±n Instagram'Ä±ndan Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan oyuncuyu gÃ¶ren sevgilisinin bundan Ã§ok rahatsÄ±z olduÄŸu ve eÅŸyalarÄ±nÄ± alÄ±p evi terk ettiÄŸi belirtildi.

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HÄ±rvatistan basÄ±nÄ±ndan dnevno ve 24sata'ya gÃ¶re ise Dusko Tosic'in BeÅŸiktaÅŸ'ta oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerden kendisine hayran olan AkÄ±n AkÄ±nÃ¶zÃ¼'nÃ¼n oyuncunun devre arasÄ±nda TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nme ihtimali sonrasÄ± Ã§ok mutlu olduÄŸu iddia edildi.

819 MÄ°LYON TLYE JEST
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19 MÄ°LYON TL'YE JEST!

Karantina nedeniyle Dubai'den Ã¼lkesine dÃ¶nen Tosic, eÅŸiyle arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritti.

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Dusko Tosic ile taraftarlarÄ±n 'yenge' dediÄŸi Jelena Karleusa arasÄ±nda Ã§Ä±kan 'boÅŸanacaklar' iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan son paylaÅŸÄ±mlar Ã§iftin buzlarÄ± erittiÄŸini gÃ¶steriyor.

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SÄ±rp basÄ±nÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re iki kÄ±zlarÄ± ile birlikte evlerinin bahÃ§esinde yemek dÃ¼zenleyen Ã§ift, evlilik krizini atlattÄ±.

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Tosic ile Jelena'nÄ±n corona virÃ¼s nedeniyle karantinada olmalarÄ± nedeniyle evliliklerine ikinci bir ÅŸans verdikleri belirtildi.

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Ã‡ift geÃ§tiÄŸimiz sene ihanet iddialarÄ±yla boÅŸanmanÄ±n eÅŸiÄŸine kadar gelmiÅŸti.

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