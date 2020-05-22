AkÄ±nÃ¶zÃ¼'nÃ¼n sÃ¼rekli olarak Jelena Karleusa'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±na ve videolarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videolarÄ± izlediÄŸi bir anda sevgilisine yakalandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.