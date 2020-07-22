Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard için sürpriz sportif direktör iddiası!

Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün ise "Acun Ilıcalı ile görüşmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulübün hisse satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile görüştüğümüzü belirttik. Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Zaten bu konuda hem fikiriz. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.