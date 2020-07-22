MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAcun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard için sürpriz sportif direktör iddiası!
GeriFutbol Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard için sürpriz sportif direktör iddiası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 19:10,

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard için sürpriz sportif direktör iddiası!

Forttuna Sittard'ın ortaklarından biri olan Acun Ilıcalı, kulüpte görev alacak sportif direktör konusunda kararını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan Acun Ilıcalı, kulüp için çalışmalara başladı.

2ANLAŞMA YAPILDI
Abone Olgoogle-news

ANLAŞMA YAPILDI

Survivor finalinde anlaşmanın yapıldığını açıklayan Acun Ilıcalı'nın 25 ila yüzde 40 arasında bir hisse aldığı tahmin ediliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün ise "Acun Ilıcalı ile görüşmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulübün hisse satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile görüştüğümüzü belirttik. Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Zaten bu konuda hem fikiriz. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı almasının ardından gözler ünlü televizyoncunun transfer konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

5SERCAN YILDIRIMDAN AÇIKLAMA
Abone Olgoogle-news

SERCAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Sercan Yıldırım da geçtiğimiz gün Instagram canlı yayınında bu konuya açıklık getirerek, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

6
Abone Olgoogle-news

Ajansspor'un haberine göre; Acun Ilıcalı, yeni sportif direktör konusunda da kararını verdi.

7MERTHAN AÇIL İDDİASI
Abone Olgoogle-news

MERTHAN AÇIL İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın sportif direktörlüğe Merthan Açıl'ı getireceği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

8MERTHAN AÇIL KİMDİR
Abone Olgoogle-news

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Açıl, sportif kariyerine Ilıcalı ile yönetici olarak devam edecek. Merthan Açıl aynı zamanda Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın eşi.

9
Abone Olgoogle-news

İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Merthan Açıl, Bakırköyspor'da futbola başladı ve Rize'den Kasımpaşa ve Adanaspor'a kadar birçok takımda forma giydi.

10
Abone Olgoogle-news

Kariyeri boyunca 343 maça çıkan savunmacı, 17 gol atıp 2 de asist yaptı. Açıl son olarak Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi