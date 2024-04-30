Maribor nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Acun Ilıcalı’nın satın alacağı yeni takım belli oldu!

MARİBOR NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR, KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Maribor, 1946 ve 1991 yılları arasında Yugoslav Birinci Ligi'nde oynamış üç Slovenya kulübünden birisidir. Ayrıca 1999-2000 sezonunda Bojan Prašnikar teknik direktörlüğünde Maribor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Slovenya kulübü olmuştur. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten birisidir.
Başkent Ljubljana ekibi Olimpija ile olan ezeli rekabet Ölümsüz Derbi (Slovence: Večni derbi) olarak bilinir. Diğer ezeli rekabeti ise Mura 05 ile yapılan Kuzeydoğu Derbisi (Slovence: Severovzhodni derbi) olarak bilinir.
Kulüp, evindeki maçlarını 12,994 kapasiteli Ljudski vrt stadyumunda oynar. İlk olarak 1962'de inşa edilmiş olan stadyum 1990'lar ve 2000'lerde yenilenmiştir. Maribor'un takma isimleri Morlar (Slovence: Vijoličasti) ve Menekşeler (Slovence: Vijolice) olarak bilinir. Kulübün sloganı ise Bir kulüp, bir başarı (Slovence: En klub, ena čast)'dır.