Maribor nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Acun Ilıcalı’nın satın alacağı yeni takım belli oldu!

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Sloven basınına konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.

Acun Ilıcalı sözlerini "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadeleriyle tamamladı.