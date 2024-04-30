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Maribor nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Acun Ilıcalı’nın satın alacağı yeni takım belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Maribor#Acun Ilıcalı#Maribor Nerenin Takımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:17

Daha önce İngiltere’den Hull City takımını satın alan Acun Ilıcalı’nın satın alacağı yeni kulüp belli oldu. Ilıcalı, Maribor’u satın alacağını resmen duyurdu. Maribor nerenin takımı? sorusu da bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde; NK Maribor takımının, kulübe önemli bir yatırım yapmak isteyen Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu kaydedilmişti. Peki, Maribor hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar?

1/4Maribor nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar Acun Ilıcalı’nın satın alacağı yeni takım belli oldu

Acun Ilıcalı Maribor takımın satın almaya karar verdiğini duyurdu. Medyanın önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı daha önce Championship ekiplerinden Hull City takımını satın almıştı. Ilıcalı, sahip olduğu kulüplere bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren Ilıcalı'dan açıklama geldi.

2/4ACUN ILICALI AÇIKLADI

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Sloven basınına konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.

Acun Ilıcalı sözlerini "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadeleriyle tamamladı.

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3/4MARİBOR NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR, KADRO DEĞERİ NE KADAR

MARİBOR NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR, KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Maribor, 1946 ve 1991 yılları arasında Yugoslav Birinci Ligi'nde oynamış üç Slovenya kulübünden birisidir. Ayrıca 1999-2000 sezonunda Bojan Prašnikar teknik direktörlüğünde Maribor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Slovenya kulübü olmuştur. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten birisidir.

Başkent Ljubljana ekibi Olimpija ile olan ezeli rekabet Ölümsüz Derbi (Slovence: Večni derbi) olarak bilinir. Diğer ezeli rekabeti ise Mura 05 ile yapılan Kuzeydoğu Derbisi (Slovence: Severovzhodni derbi) olarak bilinir.

Kulüp, evindeki maçlarını 12,994 kapasiteli Ljudski vrt stadyumunda oynar. İlk olarak 1962'de inşa edilmiş olan stadyum 1990'lar ve 2000'lerde yenilenmiştir. Maribor'un takma isimleri Morlar (Slovence: Vijoličasti) ve Menekşeler (Slovence: Vijolice) olarak bilinir. Kulübün sloganı ise Bir kulüp, bir başarı (Slovence: En klub, ena čast)'dır.

4/4FENERBAHÇE İLE EŞLEŞMİŞTİ

FENERBAHÇE İLE EŞLEŞMİŞTİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

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#Maribor#Acun Ilıcalı#Maribor Nerenin Takımı

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