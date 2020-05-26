UÄŸur DEMIRKIRDI - Ä°STANBUL / DHA
Acun IlÄ±calÄ±'dan 3 milyon rekoru sonrasÄ± itiraf: Beklemiyordum
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Instagram Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yaparak 1 milyon kiÅŸinin Ã¼zerinde izlenen IlÄ±calÄ± TÃ¼rkiye rekoru kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Survivor2020'de dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± rekor denemesiyle 3 milyon izlenerek, 2 milyonluk dÃ¼nya rekorunu da geride bÄ±raktÄ±. 2-3 dakika iÃ§inde rekoru kÄ±ran Acun IlÄ±calÄ±, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulun
"SEYÄ°RCÄ°MÄ°Z YENÄ°LÄ°ÄžE VE FARKLILIÄžA AYRI BÄ°R Ä°LGÄ° GÃ–STERDÄ°"
Survivor'da aylar sÃ¼ren seÃ§meler sonucunda renkli isimlerle gÃ¼zel bir projeye imza attÄ±klarÄ±nÄ± belirten Acun IlÄ±calÄ± ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu sene Survivor'da ciddi derecede casting (rol daÄŸÄ±tÄ±mÄ±) Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± var bence. Aylar sÃ¼ren seÃ§meler bizi oldukÃ§a yordu ama sonunun da bÃ¶yle gÃ¼zel olmasÄ± ayrÄ± bir mutluluk. Tahmin ediyorum, 3 ay sÄ±rf seÃ§me yaptÄ±k. 3 ay boyunca yarÄ±ÅŸmacÄ± eledik. En son finalde de o kadar gÃ¼zel bir Ã¼nlÃ¼ler - gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler kurduk ki, zaten giderken bir ÅŸeyler hissediyorduk aslÄ±nda. Yani birbirinden farklÄ± tipler ve mozaiÄŸi tamamlayan tipler vardÄ±. Bu kadar renkli isimlerden de ortaya gÃ¼zel bir proje Ã§Ä±kmasÄ± Ã§ok da sÃ¼rpriz deÄŸil aslÄ±nda. Ama seyircimiz burada tabii ki bence yeniliÄŸe ve farklÄ±lÄ±ÄŸa ayrÄ± bir ilgi gÃ¶sterdi"
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