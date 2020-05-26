Acun IlÄ±calÄ±'dan 3 milyon rekoru sonrasÄ± itiraf: Beklemiyordum

"Ben o sÄ±rada ÅŸÃ¶yle bir ÅŸey dedim ki, '1 milyon dÃ¼nya rekoru mu acaba?' Ã‡ok da bildiÄŸim bir konu deÄŸil aslÄ±nda o zaman. Sonra da saÄŸ olsunlar bize ulaÅŸtÄ±lar ve dediler ki; 'dÃ¼nya rekoru 2 milyon.' DÃ¼nya rekoru 2 milyonsa, biz de 'tamam' deyip, 'dÃ¼nya rekoru kÄ±ralÄ±m o zaman' dedik. Bu sefer de 3 milyon olduk. Bu da tamamen seyircimizin bize gÃ¶sterdiÄŸi ilgi ve sevgi. Bunun deÄŸeri de benim iÃ§in paha biÃ§ilemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 3 milyon kiÅŸiyi bir araya toplayÄ±p da bir yayÄ±n yapabiliyorsanÄ±z, bunun halkta bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var demektir. Ciddi bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var demektir. Bu aÃ§Ä±dan Ã§ok mutluyum. "