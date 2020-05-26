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GeriFutbol Acun IlÄ±calÄ±'dan 3 milyon rekoru sonrasÄ± itiraf: Beklemiyordum
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Futbol
UÄŸur DEMIRKIRDI - Ä°STANBUL / DHA
Haber GiriÅŸ: 26 MayÄ±s 2020 - 10:09,

Acun IlÄ±calÄ±'dan 3 milyon rekoru sonrasÄ± itiraf: Beklemiyordum

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Instagram Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yaparak 1 milyon kiÅŸinin Ã¼zerinde izlenen IlÄ±calÄ± TÃ¼rkiye rekoru kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Survivor2020'de dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± rekor denemesiyle 3 milyon izlenerek, 2 milyonluk dÃ¼nya rekorunu da geride bÄ±raktÄ±. 2-3 dakika iÃ§inde rekoru kÄ±ran Acun IlÄ±calÄ±, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulun

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1SEYÄ°RCÄ°MÄ°Z YENÄ°LÄ°ÄžE VE FARKLILIÄžA AYRI BÄ°R Ä°LGÄ° GÃ–STERDÄ°
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"SEYÄ°RCÄ°MÄ°Z YENÄ°LÄ°ÄžE VE FARKLILIÄžA AYRI BÄ°R Ä°LGÄ° GÃ–STERDÄ°"

Survivor'da aylar sÃ¼ren seÃ§meler sonucunda renkli isimlerle gÃ¼zel bir projeye imza attÄ±klarÄ±nÄ± belirten Acun IlÄ±calÄ± ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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"Bu sene Survivor'da ciddi derecede casting (rol daÄŸÄ±tÄ±mÄ±) Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± var bence. Aylar sÃ¼ren seÃ§meler bizi oldukÃ§a yordu ama sonunun da bÃ¶yle gÃ¼zel olmasÄ± ayrÄ± bir mutluluk. Tahmin ediyorum, 3 ay sÄ±rf seÃ§me yaptÄ±k. 3 ay boyunca yarÄ±ÅŸmacÄ± eledik. En son finalde de o kadar gÃ¼zel bir Ã¼nlÃ¼ler - gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler kurduk ki, zaten giderken bir ÅŸeyler hissediyorduk aslÄ±nda. Yani birbirinden farklÄ± tipler ve mozaiÄŸi tamamlayan tipler vardÄ±. Bu kadar renkli isimlerden de ortaya gÃ¼zel bir proje Ã§Ä±kmasÄ± Ã§ok da sÃ¼rpriz deÄŸil aslÄ±nda. Ama seyircimiz burada tabii ki bence yeniliÄŸe ve farklÄ±lÄ±ÄŸa ayrÄ± bir ilgi gÃ¶sterdi"

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"3 MÄ°LYON Ä°ZLENMEYÄ° BEKLEMÄ°YORDUM"

"YÄ±llardÄ±r Instagram hesabÄ±m var ama son 2-3 aydÄ±r Ã¶zellikle ilgi duyuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim iÃ§in dijital medya Ã§ok Ã¶nemli ve Survivor'Ä±n da aÃ§Ä±kÃ§asÄ± dijitalde yaÅŸanmasÄ± bizi Ã§ok mutlu etti. Bu sene ilk defa televizyonla dijitali birleÅŸtirip, Survivor projesine baÅŸka bir ÅŸekilde yaklaÅŸtÄ±k. Buradaki en Ã¶nemli konu da aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu rekordu. Bu rekordan Ã¶nce de 1 milyon rekorunu kÄ±rdÄ±k ama yanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±rdÄ±k. Yani 1 milyon TÃ¼rkiye rekoruymuÅŸ."

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"Ben o sÄ±rada ÅŸÃ¶yle bir ÅŸey dedim ki, '1 milyon dÃ¼nya rekoru mu acaba?' Ã‡ok da bildiÄŸim bir konu deÄŸil aslÄ±nda o zaman. Sonra da saÄŸ olsunlar bize ulaÅŸtÄ±lar ve dediler ki; 'dÃ¼nya rekoru 2 milyon.' DÃ¼nya rekoru 2 milyonsa, biz de 'tamam' deyip, 'dÃ¼nya rekoru kÄ±ralÄ±m o zaman' dedik. Bu sefer de 3 milyon olduk. Bu da tamamen seyircimizin bize gÃ¶sterdiÄŸi ilgi ve sevgi. Bunun deÄŸeri de benim iÃ§in paha biÃ§ilemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 3 milyon kiÅŸiyi bir araya toplayÄ±p da bir yayÄ±n yapabiliyorsanÄ±z, bunun halkta bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var demektir. Ciddi bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var demektir. Bu aÃ§Ä±dan Ã§ok mutluyum. "

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"SonuÃ§ta Instagram denilen mecra, 3 milyon kiÅŸinin bir araya gelebileceÄŸi bir mecra deÄŸil mantÄ±k ÅŸartlarÄ±nda. Biz bunu baÅŸardÄ±k. Bir Ã¼lkenin iÃ§erisinde bu kadar yÃ¼ksek bir sayÄ±ya ulaÅŸmak da Ã§ok Ã¶nemli. Seyircimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡ok mutlu olduk. Ben 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum. 2.5 milyon oluruz diyordum. 3 milyon bana da sÃ¼rpriz oldu. Bu aÃ§Ä±dan Ã§ok mutluyum. Gurur verici bir tablo diyebilirim. "

6HEDEFÄ°MÄ°Z 4 MÄ°LYON OLSAYDI, 4 MÄ°LYON DA OLACAKTI
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"HEDEFÄ°MÄ°Z 4 MÄ°LYON OLSAYDI, 4 MÄ°LYON DA OLACAKTI"

"Rekoru kÄ±rabileceÄŸini Ã¶nceden tahmin ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekleyen IlÄ±calÄ±, "Rekoru kÄ±rmayÄ± bekliyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼, rekoru ÅŸu saatte deneyeceÄŸiz diye bir hikaye atmÄ±ÅŸtÄ±m. Zaten 12 milyondan fazla takipÃ§im var. SonuÃ§ itibariyle 12 milyon insana ulaÅŸabiliyorum yayÄ±n yapacaÄŸÄ±z diye "

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"BunlarÄ±n tabii ki hepsi gÃ¶rmÃ¼yordur. KÄ±sa sÃ¼rede 2 milyonu geÃ§eceÄŸimizi tahmin ediyordum. Ama 3 milyonu Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede geÃ§tik. Yani demek ki belki hedefimiz 4 milyon olsaydÄ±, 4 milyon da olacaktÄ±. 3 milyonu geÃ§ince artÄ±k hepimiz mutlu olduk"

8ACUNDAN KORONAVÄ°RÃœS ETKÄ°SÄ°NDEKÄ° FUTBOL YORUMU:
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ACUN'DAN KORONAVÄ°RÃœS ETKÄ°SÄ°NDEKÄ° FUTBOL YORUMU:Â

KoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle ertelenen futbol ligleriyle alakalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de aktaran Acun IlÄ±calÄ±, maÃ§larÄ±n seyircisiz oynanacak olmasÄ±yla ilgili, "TatsÄ±z ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacÄ±mÄ±z var" derken, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

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"Ã‡ok zorlu bir sezon oldu. Futbolcular iÃ§in de Ã§ok zor oldu. Ã‡ok futbolcu arkadaÅŸÄ±m da var, ne kadar zorluklar Ã§ektiklerini gÃ¶rdÃ¼m. OynayamadÄ±lar, antrenmansÄ±z kaldÄ±lar, vÃ¼cutlarÄ± korumak Ã§ok kolay deÄŸil.."

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"Bence bu sezon, tarihin en zor sezonu olacak. Tabii ki de seyircisiz olacak. TatsÄ±z ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacÄ±mÄ±z var. HiÃ§birimiz futbolsuz yapamÄ±yoruz. O yÃ¼zden bir an Ã¶nce geri dÃ¶nsÃ¼nler, ÅŸu zevki yaÅŸayalÄ±m."

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Erzurumsporlu Emrah BaÅŸsan, Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n kulÃ¼p satÄ±n almasÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu

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