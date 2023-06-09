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Acun Ilıcalı yeni takımını açıkladı! Shelbourne FC kaçıncı sırada, oyuncuları kimler? İşte Acun'un yeni takımı Shelbourne FC başarıları ve kupaları

Güncelleme Tarihi:

#Shelbourne FC#Shelbourne FC Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Yeni Takımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:16

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Avrupa'dan bir takım daha satın aldığını açıkladı. Shelbourne FC'nin geçtiğimiz günlerde Atletic ile oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın tribünden izlediği vurgulandı. Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda, Shelbourne FC'nin hisselerini satın almak istediği ifade edilmişti. Acun Ilıcalı müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Shelbourne FC Acun Ilıcalı tarafından çoğunluk hisseleri alındı. Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin? Shelbourne FC kaçıncı sırada, oyuncuları kimler? İşte Acun'un yeni takımı Shelbourne FC başarıları ve kupaları...

1/5Acun Ilıcalı yeni takımını açıkladı Shelbourne FC kaçıncı sırada, oyuncuları kimler İşte Acunun yeni takımı Shelbourne FC başarıları ve kupaları

Acun Ilıcalı twitter hesabından yaptığı açıklamada İrlandalı kulüp Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

2/5Acun Ilıcalı yeni takımını açıkladı Shelbourne FC kaçıncı sırada, oyuncuları kimler İşte Acunun yeni takımı Shelbourne FC başarıları ve kupaları
3/5SHELBOURNE FC KAÇINCI SIRADA

SHELBOURNE FC KAÇINCI SIRADA?

Shelbourne FC , İrlanda'nın en üst düzey futbol ligi olan League of Ireland Premier Division'da yer alan bir futbol kulübüdür. Shelbourne FC şu anda İrlanda Ligi'nde 5'inci sırada bulunuyor. Shelbourne FC kulübünün teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.

 

4/5KUPALARI VE BAŞARILARI

KUPALARI VE BAŞARILARI

İlk Avrupa Kupası maçına 1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çıktı. Eşleştiği Sporting Lizbon takımına 2-0 ve 5-1 skorları ile her iki maçı kaybederek elendi.

1963-64 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda eşleştiği Barcelona takımına elendi.

1964-65 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda ilk ve son kez mücadele etti. Eşleştiği Belenenses takımını 1-1 ve 0-0 skorları berabere kaldı. Rakibini deplasman golü kuralı ile eleyerek üst tura çıktı. Sonraki turda eşleştiği Atlético Madrid takımına elendi.

1971-72 sezonunda Uefa Kupası'nda ilk turda eşleştiği Győri takımına elendi.

1992-93 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Tavriya Simferopol takımına elendi.

1993-94 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele etti. İlk Avrupa Kupaları galibiyetini Karpaty Lviv karşısında aldı ve rakibini elemeyi başardı. Sonraki turda eşleştiği Panathinaikos takımına elendi.

5/5SHELBOURNE FC FUTBOLCULARI

SHELBOURNE FC FUTBOLCULARI

Scott van der Sluis (Reed)
Kaleci

Conor Kearns
Kaleci

Dáithí Folan
Kaleci

Andrew Quinn
Stoper

Paddy Barrett
Stoper

Luke Browne
Stoper

Lewis Temple
Stoper

Tyreke Wilson
Sol Bek

Conor Kane
Sol Bek

Shane Griffin
Sol Bek

Luke Byrne
Sol Bek

Kameron Ledwidge
Sol Bek

John Ross Wilson
Sağ Bek

David Toure
Sağ Bek

Gavin Hodgins
Orta saha

Mark Nolan
Orta saha

Stephen Mohan
Orta saha

Jonathan Lunney
Önlibero

Brian McManus
Merkez orta saha

Mark Coyle
Merkez orta saha

Gavin Molloy
Merkez orta saha

Kian Leavy
Merkez orta saha

Sean Cummins
Orta saha sağ

Jack Moylan
On Numara

Evan Caffrey
On Numara

Shane Farrell
Sağ Kanat

Matty Smith
Santrafor

Sean Boyd
Santrafor

Kyle Robinson
Santrafor

Jad Hakiki
Santrafor

Gbemi Arubi
Santrafor

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