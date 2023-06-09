Acun Ilıcalı yeni takımını açıkladı! Shelbourne FC kaçıncı sırada, oyuncuları kimler? İşte Acun'un yeni takımı Shelbourne FC başarıları ve kupaları

Acun Ilıcalı twitter hesabından yaptığı açıklamada İrlandalı kulüp Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."