Acun Ilıcalı yeni takımını açıkladı! Shelbourne FC kaçıncı sırada, oyuncuları kimler? İşte Acun'un yeni takımı Shelbourne FC başarıları ve kupaları

KUPALARI VE BAŞARILARI
İlk Avrupa Kupası maçına 1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çıktı. Eşleştiği Sporting Lizbon takımına 2-0 ve 5-1 skorları ile her iki maçı kaybederek elendi.
1963-64 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda eşleştiği Barcelona takımına elendi.
1964-65 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda ilk ve son kez mücadele etti. Eşleştiği Belenenses takımını 1-1 ve 0-0 skorları berabere kaldı. Rakibini deplasman golü kuralı ile eleyerek üst tura çıktı. Sonraki turda eşleştiği Atlético Madrid takımına elendi.
1971-72 sezonunda Uefa Kupası'nda ilk turda eşleştiği Győri takımına elendi.
1992-93 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Tavriya Simferopol takımına elendi.
1993-94 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele etti. İlk Avrupa Kupaları galibiyetini Karpaty Lviv karşısında aldı ve rakibini elemeyi başardı. Sonraki turda eşleştiği Panathinaikos takımına elendi.