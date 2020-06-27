3-0'lık galibiyetin ardından Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı!
Canlı yayında dikkat çeken sözler...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u evinde 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
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Siyah-beyazlılar'ın aldığı bu galibiyeti, Hürriyet yazarları köşelerinde yorumladı...
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GÜNTEKİN ONAY: KARTAL PARLIYOR
Konyaspor’un erken 10 kişi kalması Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Ancak kabul edelim ki Sergen Yalçın’ın takımı çok dominant bir futbol oynuyor. Öyle ki ilk yarıda topa sahip olma oranı yüzde 71’e 29 idi. Alanı iyi daraltan, topu iyi dolaştıran Beşiktaş, pres zamanlamasını da mükemmel uyguladı.
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İki stoperin rakip yarı sahaya çıkmaları, beklerin aktif olarak sürekli oyunun içinde olması Beşiktaş’ın modern futboldan örnekler sergilemesini sağlıyor.
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"İKİ TANE 19 YAŞINDA ÇOCUK İLK 11'DE..."
Sergen Hoca gerçekten de önemli bir iş yapıyor. Takımın en önemli oyuncularından birisi olan Ljajic yok. İki tane 19 yaşında çocuk ilk 11’de. Bazı oyuncuların sözleşme belirsizliği var. Kulüp finansal kriz ile boğuşuyor ve Sergen Yalçın ortaya böyle bir ürün çıkartmayı başarıyor.
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"GALATASARAY MAÇI HARİÇ..."
Bir büyük takımın nasıl oynaması gerektiğini hemen her hafta gösteren Beşiktaş, sakin, sabırlı ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünde. Sergen Yalçın yönetiminde çıkılan maçlarda Galatasaray deplasmanı hariç oyun anlamında rakiplerine büyük üstünlük kuran siyah beyazlılar, dün de çok rahat bir oyun ortaya koydu.
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BURAK YILMAZ SAHANIN YILDIZIYDI
1 gol 2 asist ile oynayan kaptan Burak Yılmaz maçın adamı olurken, hiç pas hatası yapmayan Elneny orta alanın organizatörüydü. Beşiktaş, Elneny’yi ne yapıp edip kadroda tutmalı. Dün akşam 2001 doğumlu Ersin ve Rıdvan da çok olumlu görüntüler ortaya koydu.
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"3 PUANIN ÖTESİNDE SEVİNDİRİCİ OLAN..."
Konyaspor ise 10 kişi oynayıp 2-0 geride ilk yarıyı kapatınca ‘en azından fark yemeyeyim’ duygusuyla hareket etti. Beşiktaş 3-0’dan sonra tempoyu düşürdü ve Konyaspor’un üzerine agresif bir şekilde gitmedi. Beşiktaş açısından 3 puanın ötesinde sevindirici olan son bölümde üç tane 19 yaşında altyapıdan gelen futbolcuyla maçı tamamlamasıydı.
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İLKER YASİN: "SERGEN'LE DEĞİŞEN VE GELİŞEN BURAK"
Avrupa kulüplerinin, ellerinden çıkarmak istedikleri tapon futbolcuları ilk pazar olarak gördükleri Türkiye’ye kolay yollamalarının nedenini hepimiz biliyoruz. Elneny ,N’Koudou, Diaby, Ruiz hatta Lens’in Türkiye’de işi ne? ‘Dünkü maçı Burak aldı, Hadziahmetovic verdi’ dersek doğru sözü söylemiş oluruz.
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"BEŞİKTAŞ LJAJIC'İ ARAMADI"
Beşiktaş, pas yollarının kilit oyuncusu, takımın en kreatif ismi Ljajic’in sakatlanmasının sıkıntısını dün çok yaşamadı. Yüksek beklentiler futbolcuları strese sokar, baskı altında bırakır. Beşiktaş’ın 28 maçta topladığı puanlardan sonra Avrupa Ligi hesabı yapması, futbolcularda bırakın stres, hiçbir heyecan ve motivasyon yaratmamış.
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"KIRMIZI KART SONRASINDA..."
Ama düşme hattındaki Konyalı futbolcular maça büyük baskı altında çıktılar. Öyle ki 14.dakikada Hadziahmetovic’in sorumsuzca Lens’in bileğine basması ve gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması bu baskının sonucu. Zaten Konya için maç o anda bitti. Tüm direnme gücü kırıldı.
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"BURAK TAKIMA LİDERLİK EDİYOR"
Beşiktaş'ta emektarlar; Burak, Gökhan ve Atiba dışında yüksek konsantrasyonla oynayan hedef odaklı oyuncu yok. Kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan giydikleri formayı çıkarmamanın hesabını yaparak takıma katkı veriyor. Burak son 5 maçta 5 gol imza atarken takımına liderlik etmede, geriye gelip top alarak kendine dripling alanı yaratmada ve ekibini öne taşımada son derece başarılı.
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Ayrıca attığı gol dışında geçen haftaki 2 asistine bu hafta da Diaby ve Lens’i de ekleyerek toplamda 7 asiste ulaştı.
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SADECE SAVUNARAK KÜMEDE KALAMAZSIN
Konyaspor için bundan sonra çok zorlu haftalar başlıyor. Beşiktaş’ın da Sergen’le başlayan çıkışı her maçta galibiyeti getirecek bir futbol kalitesini ortaya koyamıyor. Dediğim gibi dün gece maçın kahramanı Burak’tı. Ligin sondan üçüncü sırada yer alan takımı Konyaspor’un mağlubiyet sayısı Beşiktaş’ın yenilgisinden sadece 2 fazla. Ama Konya sadece 5 maç kazanabilmiş. Savunmaya dayanarak kümede kalmak çok zor. 52. dakikada Lens’in golünden ve skor 3-0’a geldikten sonra Bülent Korkmaz oyuncu değişiklikleriyle skorun değişmeyeceğini biliyordu. Korkmaz gol odaklı, geniş alanlı, kontrataklarla daha iyi sonuç alır düşüncesindeyim.
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RIDVAN DİLMEN TRANSFERİ AÇIKLADI
Öte yandan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş maçının ardından NTV'de maçı yorumlarken dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu. Dilmen; "Rıdvan'a bugün baktım çabuk ve seri. N'Sakala iki tarafta da oynayabilir iki ayağı da iyi çünkü. Rıdvan ve Ersin'i hocaları oynatıyor. Caner'de muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek." dedi.
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Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını söylemişti.
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DİLMEN'DEN RIDVAN YILMAZ YORUMU
Rıdvan Dilmen genç sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgili ise; "Genç oyuncuların her seferinde çabalaması önemli. Çok koşuyor Rıdvan, bakıyorum çalım yeyip tekrar önüne çıkıyor ama mesela ofsaytı bozuyor. İşte maç oynadıkça onları da yapmayacak. Adaşım maç tecrübesi edindikçe enerjisini daha pratik kullanmayı öğrenecek. Futbolda öğrenmenin yaşı yok"