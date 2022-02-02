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2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları için geri sayım devam ediyor. Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak. Peki, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? Pekin Kış Olimpiyatları takvimi…

1/42022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

Çin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Tören öncesinde 2,3 ve 4 Şubat'ta bazı dallarda müsabakalar başlayacak.

2/42022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

RT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat'tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den izlenebilecek.

3/42022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

Curling karışık çiftler müsabakaları 3 ve 4 Şubat'ta devam ederken, aynı günlerde Ulusal Kapalı Stadyum ve Vukong Spor Merkezi'nde buz hokeyi ön eleme turu karşılaşmaları yapılacak.

4/42022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

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