2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

Çin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Tören öncesinde 2,3 ve 4 Şubat'ta bazı dallarda müsabakalar başlayacak.
RT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat'tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den izlenebilecek.
Curling karışık çiftler müsabakaları 3 ve 4 Şubat'ta devam ederken, aynı günlerde Ulusal Kapalı Stadyum ve Vukong Spor Merkezi'nde buz hokeyi ön eleme turu karşılaşmaları yapılacak.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.