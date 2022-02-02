2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? Pekin Kış Olimpiyatları takvimi

RT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat'tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den izlenebilecek.