10 Mayıs maç programı | Bugün lig maçı var mı? Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ
12 Mayıs Pazar;
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)