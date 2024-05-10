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10 Mayıs maç programı | Bugün lig maçı var mı? Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

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#Süper Lig 36. Hafta#Bugün Lig Maçı Var Mı#Bugün Hangi Maçlar Var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 18:57

Haftanın son günü olan cuma gününün gelmesiyle gözler hafta sonu oynanacak Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi. 10 Mayıs maç programı da bu sebeple merak edilmeye başlandı. Bugün lig maçı var mı? sorusu da 36. hafta karşılaşmaları öncesi futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynanacak 36. haftanın karşılaşmaları ve saatleri belli oldu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte 10 Mayıs Cuma maç programı!

1/510 Mayıs maç programı | Bugün lig maçı var mı Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün oynanacak

Bu akşam oynanacak maçlar sporseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için son düzlüğe girildi. 10 Mayıs Cuma bu akşamın maç programı da bugün lig maçı olup olmadığını merak eden futbol tutkunları tarafından kontrol ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta oynanacak maçlarla ilgili yeni bir karara imza attı. Peki, Bu akşam Süper Lig maçı var mı, lig maçları ne zaman oynanacak?

2/5BUGÜN LİG MAÇI VAR MI, SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

BUGÜN LİG MAÇI VAR MI, SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

10 Mayıs Cuma günü ve 11 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig maçı oynanmayacak. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının maç takvimi açıklandı. Bu hafta, tüm karşılaşmalar 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Haftalık maç takvimine göre program şöyle düzenlendi;

BAKMADAN GEÇME!

3/5SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

12 Mayıs Pazar;

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

4/510 MAYIS MAÇ PROGRAMI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR

10 MAYIS MAÇ PROGRAMI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL 1. LİG

14:00 Keçiörengücü - Altay

17:00 Giresunspor - Ümraniyespor

İSPANYA LA LİGA

22:00 Deportivo Alaves - Girona

BAKMADAN GEÇME!

5/510 Mayıs maç programı | Bugün lig maçı var mı Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün oynanacak

İTALYA SERİE A

21:45 Frosinone - Inter

FRANSA LİGUE 1

22:00 Brest - Reims

22:00 Nice - Le Havre

ALMANYA BUNDESLİGA

21:30 Augsburg - Stuttgart

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BAKMADAN GEÇME!