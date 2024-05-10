10 Mayıs maç programı | Bugün lig maçı var mı? Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

Bu akşam oynanacak maçlar sporseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için son düzlüğe girildi. 10 Mayıs Cuma bu akşamın maç programı da bugün lig maçı olup olmadığını merak eden futbol tutkunları tarafından kontrol ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta oynanacak maçlarla ilgili yeni bir karara imza attı. Peki, Bu akşam Süper Lig maçı var mı, lig maçları ne zaman oynanacak?