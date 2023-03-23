Galatasaraylı Zaniolo'nun sözleşmesinde yeni detay! 35 milyon euro denildi ama...

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Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde bir detay daha ortaya çıktı.



Devre arasında İtalyan takımı Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa ve dünyada dikkatleri üzerine geçti.

Sarı kırmızılılar, İtalyan oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Zaniolo'nun sözleşmesinde ise 35 milyon Euro serbest kalma bedeli yer aldı.

Galatasaray'dan bu sezon 900 bin Euro kazanan Zaniolo, diğer yıllar için net 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. İtalyan yıldızın başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek karın yüzde 20'si de Roma'ya verilecek.

Zaniolo'nun ilk maçında ilk golünü atmasının ardından 1 milyon 500 bin Euro'luk özel maddenin aktifleştiği iddia edilmişti. İtalyan basını da Zaniolo'nun sözleşmesi hakkında bir detay yayınladı.

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La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.