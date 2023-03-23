Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı Zaniolo'nun sözleşmesinde yeni detay! 35 milyon euro denildi ama...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Zaniolo#Galatasaray Zaniolo
Galatasaraylı Zaniolonun sözleşmesinde yeni detay 35 milyon euro denildi ama...
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 10:20

Galatasaray'ın Roma'da transferi Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesiyle ilgili yeni detayı La Gazzetta Dello Sport duyurdu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde bir detay daha ortaya çıktı.

Devre arasında İtalyan takımı Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa ve dünyada dikkatleri üzerine geçti.

Sarı kırmızılılar, İtalyan oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Zaniolo'nun sözleşmesinde ise 35 milyon Euro serbest kalma bedeli yer aldı.

Galatasaray'dan bu sezon 900 bin Euro kazanan Zaniolo, diğer yıllar için net 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. İtalyan yıldızın başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek karın yüzde 20'si de Roma'ya verilecek.

Zaniolo'nun ilk maçında ilk golünü atmasının ardından 1 milyon 500 bin Euro'luk özel maddenin aktifleştiği iddia edilmişti. İtalyan basını da Zaniolo'nun sözleşmesi hakkında bir detay yayınladı.

Haberin Devamı

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan TFFye Hakan Ceylan başvurusuGalatasaray'dan TFF'ye Hakan Ceylan başvurusu!Haberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Zaniolo#Galatasaray Zaniolo

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları