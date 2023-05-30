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Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi’nin yeni oyuncağı 25 milyon Euro

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Rolls Royce
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi’nin yeni oyuncağı 25 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Mauro Icardi tekerlekli bir tekne gibi görünen ultra lüks Rolls Royce’un Boat Tail modelini koleksiyonuna ekledi.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Rolls Royce Boat Tail’i koleksiyonuna ekledi. Tekerlekli bir tekne gibi görünen bu ultra lüks aracın fiyatı montaj süreci ve elle yapılan detaylarla birlikte 23-25 milyon Euro’ya ulaşabiliyor.

Kişisel serveti 100 milyon Euro seviyesinde olan İcardi’nin ayrıca Rolls Royce’un Ghost modelinin yanı sıra bir Lamborghini Huracan Spyder, bir Bentley Bentayga, bir Hummer H2 ve bir de Range Rover’ı bulunuyor.

Rolls Royce Boat Tail

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi’nin yeni oyuncağı 25 milyon Euro

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Rolls Royce

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