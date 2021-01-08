Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Transfer...
Galatasaray'ın yıldız ismi Taylan Antalyalı, transferde ismi Sarı-Kırmızılı ekiple anılan Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile paylaşım yaptı. Taylan'ın paylaşımı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmaya çalıştığı iddia ediliyor.
İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sürpriz bir harekete ise Galatasaraylı Taylan Antalyalı imza attı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabında Yasin Becek isimli bir kullanıcının "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımına hikayesinde yer verdi.
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