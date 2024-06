Galatasaraylı taraftarları şaşkına çeviren iddia: 'Mauro Icardi de Erden Timur'la birlikte ayrılacak!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa giren ve son hafta Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki sezondur Galatasaray'da top koşturan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'ERDEN TİMUR'LA BİRLİKTE AYRILABİLİR'

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevini bırakacak olması nedeniyle Mauro Icardi'nin de sarı - kırmızılılardan ayrılık ihtimali oldukça arttı.

Haberin devamında Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinde Erden Timur'un projesinin büyük rol oynadığı ve Icardi'nin bu nedenle Parçalı formayı terletmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Mauro Icardi'nin Erden Timur'un görevinden ayrılması halinde takıma veda edebileceği öne sürüldü.

TİMUR'A SÖZÜNÜ TUTTU

Öte yandan Di Marzio, Icardi'nin bu sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik maaş tekliflerini reddederek Erden Timur'a verdiği 'Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma' sözünü tutmak için takımda kaldığının altını çizdi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Youtube kanalına açıklamalarda bulunmuştu.

Icardi'nin sözleri şu şekildeydi;

"HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ İSTEYECEĞİZ"

"Çok mutluyum. Sesim için de özür dilerim öncelikle. Florya'da çok eğlendik, onu söylemeliyim. Şampiyonluğumuzu stadımızda, bütün taraftarımızla birlikte kutluyoruz. Gol krallığından ve şampiyonluktan dolayı çok mutluyum tabii ki. Takımı ilerletmek için buraya geldim ve takımın gelebileceği en iyi yere gelmesini istiyorum. Beni buraya getiren insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz ve her zaman daha iyisini isteyeceğiz."

"HER ŞEHİRDE SEVGİYİ GÖRÜYORUZ"

"Taraftarın bana ve aileme sevgisi inanılmaz, çok hoş bir his tabii ki... Aileme ve bana karşı nasıl yaklaştıklarını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Sadece İstanbul'da değil, her şehirde sevgiyi görüyoruz. Büyüğü ve küçüğüyle birlikte her zaman bizim yanımızdalar. Bu sevgiyi gördüğüm zaman gurur duyuyorum tabii ki... Yeni nesilleri mutlu edebildiğim için çok mutlu oluyorum. Onları futbola motive ediyor olduğum için mutlu oluyorum. Çok müteşekkirim bundan dolayı. Biz sahada oynuyoruz, biletini alıp buraya gelen taraftarlarımız bizim yanımızda oluyorlar. Koreografiler yapıyorlar ve bize destek oluyorlar. Onlar sayesinde biz daha iyi oynuyoruz. Onlara minnettarım."

"ŞAMPİYONLUĞU KUTLADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

"Konyaspor maçında son düdükten hemen sonra neler hissettin?" sorusuna cevap veren Mauro Icardi, "Mutluydum, mutluydum elbette, çünkü zor bir sezon oldu. Bileğimde sakatlığım oldu biliyorsunuz, o yüzden yüzde yüzümde değildim. Hep devam etmek istedim, her zaman takımımın yanında olmak istedim. Defalarca enjeksiyon yapılması gerekiyordu. Fizyoterapistlerin yanına gitmem gerekiyordu. Doktorun sürekli bakması gerekiyordu. Sezon sonuna geldiğinizde bakıyorsunuz 11 ay geçmiş, günlerce mücadele etmişiz, kazanarak devam etmişiz. Baştan beri istediğimiz hedefe ulaştığımız için çok mutlu olduk. Taraftarımızla birlikte bu şampiyonluğu kutladığımız için çok mutluyuz." demişti.