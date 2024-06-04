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Galatasaraylı Dries Mertens’ten itiraf: Icardi ile anlaştık; o gol, ben asist kralı oldum

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#Galatasaray#Dries Mertens#Mauro Icardi
Galatasaraylı Dries Mertens’ten itiraf: Icardi ile anlaştık; o gol, ben asist kralı oldum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:00

İtalyan basınına sezonu değerlendiren Galatasaraylı Dries Mertens’ten itiraf geldi.

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Galatasaray’da sezonun asist kralı olarak tamamlayan Dries Mertens takım arkadaşı Mauro İcardi’nin gol kralı olması için yardımcı olduğunu söyledi. İtalyan basınına konuşan Belçikalı yıldız “Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı, ben de asist kralı oldum” dedi.

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KENDiME ŞAŞIRDIM

Mertens sezona, son sezonu olacağı hissiyle başladığını belirtirken “Teknik direktörün ve kulübün daha az oynamamı istediğini düşünüyordum ama çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı” diye de konuştu.

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#Galatasaray#Dries Mertens#Mauro Icardi

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