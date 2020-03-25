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GeriFutbol Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj!
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Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj!

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Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj!
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Corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim’e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez” mesajları yolladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal medyadan büyük destek geldi. Sarı-kırmızılı taraftalar, paylaştıkları videolarla, Fatih Terim’e görüntülü mesajlar yolladı. Taraftarlar, ellerini kalplerinin üzerine götürerek, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık. Zaferler senin kanında var hocam” mesajları ile Terim'e destek oldular.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı da bu videolara, “Ne güzel insanlarsınız siz” yanıtı verdi. Fatih Terim'in büyük kızı Merte Terim Çetin ise videoyu babasına gönderdiğini söyledi.

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terime duygusal mesaj

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