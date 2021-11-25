Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Guendouzi'ye: "Sana ne demiştim cüce..."

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NEF Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 4-2 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, Marsilyalı oyuncuya göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aanholt, Marsilya'da oynanan maç sonrasında da gönderme yaptığı Matteo Guendouzi için, "Sana ne demiştim cüce... Burası bizim evimiz!" ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcu, Marsilya'da oynanan ve olaylı geçen maçın sonrasında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce." ifadelerini kullanmıştı.