Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün'e Fransa'dan talip!

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Galatasaray formasıyla geçen sezon ligde şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Yunus Akgün, Fransız ekibi Nantes'ın radarında.
Nantes'ın, Rennes'e sattığı Ludovic Blas'ın yerine Yunus Akgün'ü transfer etmek istediği kaydedildi.
Mostafa Mohamed'in bonservisini 5.5 Milyon Euro ödeyerek satın alan Nantes, Yunus Akgün'ü de transfer etmek istiyor.
Foot Mercato'nun haberine göre; Nantes, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti, görüşmeler sürüyor.
Haberde, Yunus Akgün'ün, Fransız ekibi Nantes'ın teklifine 'Evet' dediği belirtildi.
23 yaşındaki milli futbolcunun, Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.