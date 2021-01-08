Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Omar Elabdellaoui'nin sözleri;

Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden mutluyum. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum

HER ŞEYİN DAHA İYİYE GİDECEĞİNE İNANIYORUM

Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum

TÜRK HALKINA MİNNETTARIM

Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum.