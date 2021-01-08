Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den sağlık durumu hakkında açıklama!
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sağlık durumu hakkında konuştu.
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
İşte Omar Elabdellaoui'nin sözleri;
Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden mutluyum. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum
HER ŞEYİN DAHA İYİYE GİDECEĞİNE İNANIYORUM
Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum
TÜRK HALKINA MİNNETTARIM
Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum.
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