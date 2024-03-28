Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha!

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Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 5 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya kiralanan yıldız oyuncu satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde Sarı-Kırmızılılar'a geri dönecek. Ada ekibi istediği takdirde başarılı oyuncunun bonservisini 22.5 milyon Euro'ya satın alabilecek. Sözleşmede 15.5 milyon Euro'luk ek opsiyonlar da bulunuyor.

32 MAÇTA 3 GOL

24 yaşındaki futbolcu bu sezon İngiliz temsilcisinde 32 maça çıkarken 3 de gol kaydetti. Skora fazla etki edemese de İngilizler, Zaniolo'dan memnun. Ancak satın alma opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı henüz belirsiz.

İTALYANLAR DEVREDE

İtalya Milli Takımı’yla EURO 2024’e gitmeye hazırlanan Nicolo Zaniolo, birkaç gün önce verdiği röportajda ülkesini çok özlediğini, Galatasaray’ın izin vermesi halinde Çizme’ye dönebileceğini söylemişti. Bu sözler sonrasında İtalyan ekipleri devreye girdi. Fakat başarılı futbolcu bazı teklifleri düşünmeden reddetti.

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TEKLİF HAZIRLIĞI

Fanatik'in haberine göre; Roma’ya dönmek istemediğini vurgulayan İtalyan yıldız, Lazio’ya da kapısının kesinlikle kapalı olduğunu dile getirdi. 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Fiorentina devreye girdi. İtalyan kulübü, genç yıldızla anlaştıktan sonra Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.