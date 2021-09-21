Galatasaraylı Morutan'a şok tepki! 'Rumence'yi unuttu'

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Galatasaray , Rumen ekibi FCSB'den Olimpiu Morutan'ı uzun süren söylentilerin ardından kadrosuna katmayı başarmıştı. Olimpiu Morutan transferi bitse de oyuncu ile ilgili Rumen basınındaki eleştiriler dikkat çekiyor.

Morutan'ın eski takımı Botosani, FCSB'nin satışından %10'luk payını beklerken bununla ilgili bir gelişme olmamış durumda. Eski kulübünün sahibi Valeriu Iftime ise süreçle ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtirken Morutan'a da tepki gösteren ifadeler kullandı.

'Artık Rumence'yi unuttu'

Pro X'e açıklamalarda bulunan Botosani'nin sahibi Valeriu Iftime, "İnsanlar transferden alacağımız ücreti soruyorlar ama Türkiye'ye transferden herhangi bir para almadık ki tam tutarını bile bilmiyorum. Umarım Morutan'dan ne zaman, ne kadar bir ücret alacağımızı öğreneceğimiz bir ışık olur" ifadelerini kullandı.

Morutan ile çok yakın ilişkileri olmadığını da aktaran Iftime, "Morutan şimdi Türkçe öğreniyor ve artık Rumence'yi unuttu. Türkiye'ye gittiğinden beri konuşmadım. O kadar yakın bir ilişkimiz yok. Umarım kendisi ve futbolumuz için daha da gelişir" dedi.

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Rumen efsaneden çarpıcı yorum

1986 Avrupa Kupası Finali'nde Barcelona'ya karşı penaltılarda 4 vuruşu kurtararak Steaua Bükreş'i şampiyonluğa taşıyan ve maçın oynandığı yerden kaynaklı 'Sevilla Kahramanı' lakabını alan Helmuth Duckadam, Morutan'ın eski takımı FCSB'nin de onursal başkanı konumunda.

Pro X'te Morutan hakkındaki düşüncelerini paylaşan Duckadam, "Morutan'ın FCSB için bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. 1.5 yıl boyunca sadece kendisi için oynadı. Yurt dışına transfer olmak için oynamıştı ve başardığı için de tebrik ederim" dedi.