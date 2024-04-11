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Galatasaraylı Lucas Torreira'ya talip var! İstenen bonservis...

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#Transfer#Galatasaray#Torreira
Galatasaraylı Lucas Torreiraya talip var İstenen bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 10:09

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahayı Lucas Torreira için dev kulübün harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldızına Güney Amerika'dan dev kulübün kanca attığı belirtildi.

Fanatik'in derlerdiği habere göre; Okan Buruk'un yıldızı için Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı. Arjantin basınında; Boca Juniors'ın Lucas Torreira ile ilgilendiği aktarıldı.

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Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon kadrosunu önemli isimlerden kurmak istediği kaydedildi. Arjantin ekibinin hedefindeki isimler arasında Lucas Torreira'nın da yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın vazgeçilmez yıldızı için talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların, Uruguaylı orta saha için 15 milyon euronun altındaki rakamlara pazarlıklara başlamayacağı kaydedildi. Lucas Torreira bu sezon Galatasaray'da 40 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 asist üretti. Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

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Montevideo Wanderers altyapısında futbola başlayan Lucas Torreira daha sonra Delfino Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid, Fiorentina ve Arsenal'da oynadı. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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#Transfer#Galatasaray#Torreira

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