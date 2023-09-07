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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu umre ziyaretinden izlenimlerini paylaştı

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#Kerem Aktürkoğlu#Umre#Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu umre ziyaretinden izlenimlerini paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 11:51

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı umreyle ilgili duygu ve izlenimlerini paylaştı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kerem Aktürkoğlu'nun umre ziyaretindeki duygularını ve izlenimlerini paylaştığı videoyu yayınladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Kerem Aktürkoğlu, "Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor. Rabbim gelmek isteyip gelemeyen herkese nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.

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#Kerem Aktürkoğlu#Umre#Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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