Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu umre ziyaretinden izlenimlerini paylaştı

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kerem Aktürkoğlu'nun umre ziyaretindeki duygularını ve izlenimlerini paylaştığı videoyu yayınladı.



Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Kerem Aktürkoğlu, "Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor. Rabbim gelmek isteyip gelemeyen herkese nasip eylesin." ifadelerini kullandı.



Aktürkoğlu, yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.