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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı kadınlar Zoom’da buluştu

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Galatasaraylı kadınlar Zoom’da buluştu

Başkan adaylığını ilk olarak açıklayan Metin Öztürk, Dünya Kadınlar Günü'nde Galatasaraylı kadınlarla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Galatasaraylı kadınlar aynı platformda buluştu. Mayıs ayındaki olağan genel kurul için aday olması beklenen Metin Öztürk, ülkemizde kadın hakları konusunda Atatürk’ün dünyaya örnek olan bir liderlik sergilediğini söyledi.

Öztürk’ün davetiyle düzenlenen “Toplumsal Eşitliğin Öncüsü Galatasaray” adlı zoom toplantısına Galatasaray Spor Kulübünün kadın üyeleri katıldı.

Prof.Dr. Emre Alkin moderatörlüğündeki toplantıda Metin Öztürk, Atatürk’ün öncülük ettiği kadın haklarının, ülkemizdeki en büyük dönüşümü gerçekleştirdiğini belirterek bunun örneklerini verdi. Bugün de kadın haklarıyla ilgili mücadelenin bütün dünyada sürdüğüne dikkat çeken Öztürk, Atatürk’un, “kadınların toplumsal yaşama eşit biçimde katılmamaları halinde hiçbir işin başarılamayacağı” gerçeğinden hareket etmiş olduğunu vurguladı.

Galatasaraylı kadınların toplumda etkin unsurlar olduğunu belirten Öztürk, aldıkları eğitim ve sonrasında camianın toplumdaki öncü rolünün kendilerine düşen bölümünü özveriyle yerine getirdiklerini söyledi. Öztürk, Galatasaraylı kadınların Atatürk’ün gösterdiği yolda en önde yürümeyi her zaman sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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