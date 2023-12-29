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Galatasaraylı futbolculardan derbi öncesi 'motivasyon' paylaşımı! Mauro Icardi'den sonra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı...

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#GALATASARAY#Derbi#Mauro Icardi
Galatasaraylı futbolculardan derbi öncesi motivasyon paylaşımı Mauro Icardiden sonra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 14:54

2022-23 sezonunda Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Dev derbi öncesinde sarı - kırmızılı futbolcuların maç önü paylaşımları da dikkat çekti. Mauro Icardi'nin 'yaralı aslan' paylaşımının ardından Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu'ndan da benzer gönderiler geldi. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak ve ATV’den yayınlanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye'nin beklediği dev derbi öncesinde her iki takım futbolcuları da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, sarı - kırmızılı bazı yıldızların gönderileri dikkat çekti.

MAURO ICARDI'DEN 'YARALI ASLAN'

Galatasaraylı futbolculardan derbi öncesi motivasyon paylaşımı Mauro Icardiden sonra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı...

Son Fenerbahçe maçından sonra gözünde morluk oluşan Mauro Icardi'nin 'yaralı aslan' paylaşımının ardından Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu'ndan da benzer paylaşımlar geldi.

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BOEY DE AYNISINI PAYLAŞTI! KEREM...

Galatasaraylı futbolculardan derbi öncesi motivasyon paylaşımı Mauro Icardiden sonra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı...

Sacha Boey; Icardi'nin paylaştığı görselin aynısını hikayesinde kullanırken, Kerem Aktürkoğlu'nun maç önü videosunda yaralı aslanın yer alması öne çıktı.

Galatasaraylı futbolculardan derbi öncesi motivasyon paylaşımı Mauro Icardiden sonra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı...

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı*

Galatasaraylı taraftarlar, futbolcularının bu paylaşımlarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi.

108 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, maçı kazanarak şampiyon olacak kulübe 65 milyon TL, finalist ekibe 43 milyon TL para ödülü verecek. Ayrıca takımların ulaşım, konaklama ve organizasyon masrafları bu ülke tarafından karşılanacak. Maç için satışa çıkarılan ve fiyatları 963 ila 140 bin TL arası değişen 25 bin biletin 20 bini satıldı.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYEBİLİR

2006’dan beri düzenlenen Süper Kupa’yı ilk kazanan takım Beşiktaş oldu. 16 kez oynanan kupayı Galatasaray 7, Fenerbahçe ve Trabzonspor 3’er, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor 1’er kez kazandı. Bugünkü maçta 90 dakika berabere biterse 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak, eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek.

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#GALATASARAY#Derbi#Mauro Icardi

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