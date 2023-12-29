Galatasaraylı futbolculardan derbi öncesi 'motivasyon' paylaşımı! Mauro Icardi'den sonra Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı...

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak ve ATV’den yayınlanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye'nin beklediği dev derbi öncesinde her iki takım futbolcuları da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, sarı - kırmızılı bazı yıldızların gönderileri dikkat çekti.

MAURO ICARDI'DEN 'YARALI ASLAN'





Son Fenerbahçe maçından sonra gözünde morluk oluşan Mauro Icardi'nin 'yaralı aslan' paylaşımının ardından Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu'ndan da benzer paylaşımlar geldi.

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BOEY DE AYNISINI PAYLAŞTI! KEREM...





Sacha Boey; Icardi'nin paylaştığı görselin aynısını hikayesinde kullanırken, Kerem Aktürkoğlu'nun maç önü videosunda yaralı aslanın yer alması öne çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı*

Galatasaraylı taraftarlar, futbolcularının bu paylaşımlarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi.

108 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, maçı kazanarak şampiyon olacak kulübe 65 milyon TL, finalist ekibe 43 milyon TL para ödülü verecek. Ayrıca takımların ulaşım, konaklama ve organizasyon masrafları bu ülke tarafından karşılanacak. Maç için satışa çıkarılan ve fiyatları 963 ila 140 bin TL arası değişen 25 bin biletin 20 bini satıldı.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYEBİLİR

2006’dan beri düzenlenen Süper Kupa’yı ilk kazanan takım Beşiktaş oldu. 16 kez oynanan kupayı Galatasaray 7, Fenerbahçe ve Trabzonspor 3’er, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor 1’er kez kazandı. Bugünkü maçta 90 dakika berabere biterse 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak, eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek.