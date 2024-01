Galatasaraylı futbolcudan transfer yanıtı: Mutlu oluyorum ama...

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Wilfried Zaha açıklamalar yaptı.

"GOL ATTIĞIM İÇİN DE MUTLUYUM"

Hızlı oynamaya başladıklarında galibiyetin geldiğini söyleyen Zaha, "Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum. Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"HER MAÇ ZORLU GEÇİYOR"

Hem mutlu hem yorgun olduklarını söyleyen Torreira, "Çok mutluyuz, yorgunuz da. Her maç zorlu geçiyor. Her takım bize en iyi oyununu oynuyor. Kendi oyunumuzla kazanmamız bizim için daha önemli. Daha çok çalışmamız lazım. Takım oyunu oynamayı seven bir oyuncuyum. Takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor." diye konuştu.

"HER POZİSYONDA KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Galibiyeti getiren golü attığı için çok mutlu olduğunu aktaran 23 yaşındaki futbolcu Barış Alper, "Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi mücadele vardı. Bölge bölge değişiyor ama benim için önemli değil. Her pozisyonda kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Hocam nerede şans verirse elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bence de güzel bir goldü" diye konuştu.



"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"



Mücadelelere birer birer hazırlandıklarını ifade eden Barış Alper, "Bence şu an yolun daha çok başındayız. İlerleyen haftalarda neler biter bilmiyoruz. Kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.



Farklı pozisyonlarda forma giymesiyle ilgili bir soruya Barış Alper, şu yanıtı verdi:



"Hocamın karar verdiği bir şey. Beni etkilemiyor. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum."



"KENDİMİ OLABİLDİĞİNCE GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"



Sarı-kırmızılı futbolcu, hakkında çıkan transfer konuşmalarıyla ilgili bir soruya ise "Böyle haberler çıkıyor. Mutlu oluyorum ama onlar beni çok etkilemiyor. Ben kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum" cevabını verdi.