Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Mısır'a puanı getirdi
Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Gabon ile 1-1 berabere kalan Mısır'ın golü Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'den geldi.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon'a konuk olan Mısır, 90. dakikada Mostafa Mohamed'in kaydettiği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Ev sahibi Gabon'un golü ise 73. dakikada Jim Allevinah'tan geldi.
Öte yandan Mısır'da Ömer Cabir, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
📽️Mostafa Mohamed'in Gabon'a attığı golpic.twitter.com/CKy4TRJ8Va
📽️Mostafa Mohamed'in Gabon'a attığı golpic.twitter.com/CKy4TRJ8Va— Spor Arena (@sporarena) September 5, 2021