MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Mısır'a puanı getirdi
GeriFutbol Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Mısır'a puanı getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 00:31 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Mısır'a puanı getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Mısır'a puanı getirdi

Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Gabon ile 1-1 berabere kalan Mısır'ın golü Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'den geldi.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon'a konuk olan Mısır, 90. dakikada Mostafa Mohamed'in kaydettiği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ev sahibi Gabon'un golü ise 73. dakikada Jim Allevinah'tan geldi.

Öte yandan Mısır'da Ömer Cabir, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi