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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Falcao bombası! Kimse bunu beklemiyordu...

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İspanyol basını, golcü arayışını sürdüren Atletico Madrid'in Galatasaray forması giyen eski golcüsü Radamel Falcao'yu listesine aldığını yazdı.

Spor Arena Dış Haberler - Atletico Madrid, Diego Costa ile yollarını ayırmasının ardından yeni golcü arayışlarına başladı. İspanyol ekinin transfer listesinde Galatasaraylı Radamel Falcao da yer alıyor.

Daily Mail'in haberine göre; Atletico Madrid'in ilk hedefi Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik... Atletico Madrid'in bu transferi 15 milyon euro civarında bir ücretle bitirebileceği kaydedildi.

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MILIK, RAUL DE TOMAS, MORON VE ASPAS LİSTEDE
Habere göre Atletico bu transferi gerçekleştiremezse Espanyol forması giyen ve 10 milyon euro civarında bonservisi olan Raul de Tomas ve 12 milyon euro değer biçilen Real Betisli Loren Moron'a yönelecek.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin alternatifler arasında Celta Vigo'da forma giyen Iago Aspas'ın da olduğu belirtildi.

Falcao bombası Kimse bunu beklemiyordu...

LİSTEYE GİREN SON ADAY RADAMEL FALCAO
İspanyol Esdario'ya göre ise bu listeye son olarak eklenen isim Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao oldu.

Diego Simeone'nin de eski oyuncusu ile çalışmak istediği belirtilen haberde Falcao'nun Galatasaray kariyerine sakatlıklarla damga vurduğu, durumunun iyi gözükmediği ve Diego Costa'nın alternatifi olabileceği belirtildi.

Radamel Falcao, 2011-2013 yılları arasında Atletico Madrid'de forma giymişti. Atletico ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarını yaşayan tecrübeli isim, İspanya ekibi ile 91 resmi maçta 70 gol ve 9 asist kaydetti.

Falcao bombası Kimse bunu beklemiyordu...

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