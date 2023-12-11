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Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'den Falcao itirafı: Bana dedi ki...

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Falcao
Galatasarayın yıldız stoperi Davinson Sanchezden Falcao itirafı: Bana dedi ki...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:00

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, İstanbul’da kendisini en fazla Rams Park’ın atmosferinin etkilediğini söyledi. Kolombiyalı stoper ayrıca vatandaşı Falcao ile transfer döneminde yaptığı konuşmayı da anlattı.

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Sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalında merak edilen sorulara yanıt veren Kolombiyalı futbolcu, takımın maçlarını oynadığı stat için “Bir Güney Amerikalı olarak oradaki coşkuyu ve atmosferi bilen biri olarak söyleyebilirim ki, hiçbir takımı kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi bir atmosfere sahibiz. Açık ara dünyanın en iyi atmosferlerinden biri yaratılıyor. Beni bu çok etkiledi" ifadesini kullandı.

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"FALCAO 'GiT, KEYiF AL' DEDi"

Transfer sürecinde eski Galatasaraylı Falcao ile konuştuğunu ve onun "İçin rahat olsun, orada geçirdiğin zamandan keyif al" dediğini vurgulayan Sanchez, "Şu an dedikleri yaşanıyor. Ailemle mutlu ve keyifliyiz. Böylece sahaya daha iyi odaklanabiliyorum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZI GURURLANDIRACAĞIZ"

Galatasaraylı savunmacı taraftarları da överken şunları söyledi: "Taraftarlar bize güven veriyor. Her şeyimizi sahaya yansıtmak için bir motivasyon kaynağı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyelerde başarılar elde ederek onları gururlandırmak için motive oluyoruz. Onlar destek verdikçe, hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız."

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Falcao

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