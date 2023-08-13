Galatasaray'ın yeni transferi Siraçhan'ın babası Mehmet Nas anlattı: 'Yüzde 99 Fenerbahçe'deydi, Erden Timur...'

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Galatasaray, TFF 2.Lig ekibi Ankaraspor’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Siraçhan Nas’ı transfer etti.

Bir dönem Samsunspor, Gençlerbirliği, Manisaspor, Sivasspor formaları da giyen eski futbolcu Mehmet Nas’ın oğlu olan Siraçhan Nas, sarı-kırmızılı ekiple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig’de en fazla maça çıkan (447 maç) futbolculardan olan ve 2016 yılında futbola veda eden eski orta saha oyuncusu Mehmet Nas, oğlu Siraçhan’ın futbola başlama hikayesi başta olmak üzere Galatasaray’a transfer sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“SİRAÇHAN, KÜÇÜK YAŞLARDA BENİMLE TESİSLERE VE ANTRENMANLARA GELİYORDU”

Siraçhan, futbola genç yaşta başladı. Gençlerbirliği’ne gittiğim zamanlarda Siraçhan küçük yaştaydı. Benimle beraber tesislere ve antrenmanlara geliyordu. Televizyonda gördüğü futbolcularla aynı ortamda olması Siraçhan’ı futbola biraz daha heveslendirdi. Her gittiğim şehre ailemi götürdüm. Siraçhan’ın her maçımdan sonra sahaya girmesi, benimle birlikte takım otobüsüne binmesi ister istemez onu futbola yakınlaştırdı. Oğlumun doğuştan da gelen yetenekleri vardı. Belli bir yaşa gelince Gençlerbirliği altyapısına gönderdim. Zamanla Gençlerbirliği’nin futbol okulunda oynadı. Samsun’a gittiğimiz yaz dönemlerinde orada Yolspor’da oynadı. İlla futbolcu olsun diye bir düşüncemiz yoktu. İleride sosyal çevresi iyi olsun, kötü alışkanlıklardan uzak dursun, spor yapsın, enerjisini atsın diye amacımız vardı.

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“BELLİ BİR YAŞA GELDİKTEN SONRA YETENEKLERİ İYİCE ORTAYA ÇIKTI”

Siraçhan’ı, her gittiğim şehirdeki takımların altyapısına verdim. Sivasspor, Manisaspor gibi takımlarda oynadı. Belli bir yaşa geldikten sonra yetenekleri iyice ortaya çıktı. Siraçhan, 15 yaşına geldiğinde ben futbolu bıraktım ve Ankara’ya yerleştik. Orada bir Gençlerbirliği macerası oldu, oraya denemeye gönderdim. O dönemki altyapı hocaları tarafından beğenilmedi. Tabii bunun için kimseyi suçlamamak lazım. Sonuçta bizde futbolun içindeyiz. Bir insanı siz denemeye götürdüğünüz zaman denemeyi yapanların gelen oyuncuya bakış açısı farklı olur. Sonradan bazı şeylerin hayırlısı olduğunu öğrendim. Ankara’nın en iyi amatör takımlarından olan Çayyolu Spor’da 1,5 sene futbol oynadı. Ondan sonra Siraçhan’ı Gençlerbirliği geri istedi. Ayrıca isteyen takımlardan Ankaraspor ve Ankaragücü de vardı. Zamanında Gençlerbirliği’ne gidip denemede beğenilmediği için tercihimizi Ankaraspor’dan yana kullandık. Ankaraspor’da İsa Dündar Hocam, Siraçhan’ı devamlı takip etti. İsa Hoca, amatör camiasını yakından takip eden bir hocamızdı. Onunla yaptığımız görüşme sonucu Siraçhan’ı Ankaraspor’a verdik. 17 yaşında A Takım fırsatı yakaladı ve 1.Lig’de futbol oynadı. İsmet Taşdemir döneminde tam şans bulacakken araya pandemi girdi. Pandemi girdikten sonra ister istemez biraz bocalama oldu. Pandemiden sonra İsmet Hoca gitti, başka bir hoca geldi. Gelen hoca Siraçhan’a şans vermedi. Süreç devam etti ve 1,5 sene orada kaldı. A takıma çıktığı dönem devre arası kampı için kadroda düşünülmediği söylendi. Sivas Belediyespor’da takım arkadaşım Ozan Kılıçoğlu vardı. Siraçhan’ı Sivas Belediyespor’a gönderdik. Burası Siraçhan için futbol hayatında dönüm noktalarından biridir. Sivas Belediyespor’da 1,5 sene futbol oynadı, Ankaraspor’la sözleşmesi devam ediyordu. Kiralıktan döndükten sonra bu sene şans geldi ve şansını da kullandı. Allah’a şükür şu anda da hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum.

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“10 GÜN ÖNCE SİRAÇHAN’IN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ YÜZDE 99 BİTMİŞTİ”

Ligin ikinci yarısından beri Galatasaray, Siraçhan’ı takip ediyordu. 2 ay önce Galatasaray transfer etmek istediğini söyledi. O sürede transferde yavaşlama oldu. Transfer askıda kalınca açıkçası Fenerbahçe o dönem devreye girdi. Fenerbahçe daha çabuk davrandı ve maddi konularda anlaşıldı. 10 gün önce Siraçhan’ın Fenerbahçe’ye transferi yüzde 99 bitmişti. Fenerbahçe ile maddi konularda anlaşılmıştı fakat bazı şartlarda değişiklik olmuştu. Siraçhan’ın da zaten daha farklı düşünceleri vardı. Erden Timur Bey, Siraçhan ile konuştu. Erden Bey’in transferde epey bir etkisi vardır. Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi. İnşallah Galatasaray’da kalıcı olur ve ondan sonra farklı hedefleri de yavaş yavaş gerçekleştirecektir. Okan Hoca, kişilik ve karakter olarak çok sevdiğim bir insandır ama bu transfer sürecinde hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Okan Hoca ile Siraçhan’ı tanıştırmak için götürdüğümde 10 sene sonra ilk defa orada karşılaştık. Belki Okan Hoca bile Siraçhan’ın oğlum olduğunu sonradan öğrenmiştir. Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer.

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“FUTBOL OYNARKEN KENDİ ADIMA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM”

Siraçhan, oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Mücadele ve koşu konularında ön bölgede daha yetenekli. 10 ve 8 numarada daha yetenekli olduğu için iki yönlü oynuyor. O yönde oynayan oyuncular çok az zaten. 19 sene profesyonel futbol hayatım var, bunun 17 senesi Süper Lig’de geçti. Bu transfer herkesin başına gelebilecek bir şey değil. Bunu Siraçhan’a da söylüyorum. Bu transferin 2.Lig’den gerçekleşmesi büyük bir başarı zaten. 2.Lig’den, Türkiye’nin en büyük kulübüne geliyorsunuz ve geçen sene bu takım şampiyon oldu. İster istemez insanın uykuları kaçıyor, heyecanlanıyor. Siraçhan, haberi ilk aldığında çok heyecanlandı. Futbolda o kadar çok şey yaşadım ama kendi adıma hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Çok şükür Allah bize bu güzel duyguyu nasip etti. Ailecek çok heyecanlandık.

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“SİRAÇHAN, YAKIN ZAMANDA HERKESE NE OLDUĞUNU GÖSTERECEKTİR”

Futbolcu olarak bir şey söylemek istemiyorum ama Siraçhan’ı herkes yakında görecektir. Bazı şeyleri konuştuğunuz zaman insanlar ister istemez, “Babası olduğu için oğlunu övecek tabii ki” diyecekler. Siraçhan’la ilgili insanlara zamanla ben bir şeyler anlatmaya çalıştım ama insanlar anlamadı. İnsanlar 2 senedir, “ya Siraçhan böyleymiş” demeye başladı. Ben artık konuşmayı bıraktım. Allah nasip ederse Siraçhan kendini gösterecek ve herkes ne olduğunu görecektir.