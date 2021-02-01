Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mostafa Mohamed, "Seyahat prosedürlerini tamamlamama yardım ettiği için Mısır Ordusu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Askerlik konusunda bir evrak eksikliği nedeniyle dün gece İstanbul'da olması beklenen Mostafa Mohamed ile ilgili sorun çözüldü. Son işlemlerini halletikten sonra uçağa binen genç yıldız, İstanbul'a iniş yaptı.

Mohamed, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.