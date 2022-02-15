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Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar'dan Felipe Melo ve ayrılık açıklaması

#Galatasaray#Erick Pulgar#Felipe Melo
Galatasarayın yeni transferi Erick Pulgardan Felipe Melo ve ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, GSTV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Melo'yu yakından tanıdığını ve saygı duyduğunu belirten Şilili futbolcu ayrıca sezon sonu İtalya'ya döneceğini de söyledi.

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Galatasaray'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, GSTV'ye konuştu. İşte Pulgar'ın açıklamaları...

"Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim. Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar.

"İLK HEDEFİM 11 BAŞLAMAK"

Domenec Torrent ve ekibi antrenmanlarda çok farklı, güzel bilgiler veriyor. Bizleri maça çok iyi hazırlıyorlar. Sahamıza ilk gittiğimde taraftarımızı görünce adrenalin hissettim. İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. Bu şekilde takıma yardımcı olabilirim.

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"MELO SAYGIDEĞER BİR OYUNCU"

Melo'yu tanıyorum. Sahada karakterini gösteren ve saygı değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dışarda sakin bir insanım ve sahaya çıkınca farklı bir karaktere bürünüyorum. Galatasaray formasını giydikten sonra sahaya girince gerçekten farklı oluyorum. İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim."

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#Galatasaray#Erick Pulgar#Felipe Melo

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