Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi

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Galatasaray, anlaşmaya vardığı Alman ekibi Hannover'de forma giyen sol bek Derrick Köhn'ü İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı.

Gana asıllı Alman sol bekin sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Köhn, Almanya 2. Bundesliga'da bu sezon Hannover formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.



Mutlu son



Bu sezon en çok sol bekte sıkıntı yaşayan ve bu bölgede tam 6 farklı ismi oynatan Galatasaray bu sorunu çözmek için temasta olduğu Hannover’li Derrick Köhn’de mutlu sona ulaştı. Angelino, Kazımcan hatta stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan’ın yanı sıra kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve asıl bölgesi orta saha olan Berkan Kutlu’yu bu bölgede oynatan Cimbom uzun süren pazarlıkların ardından 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu için kulübünü ikna etmeyi başardı.

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Prag maçlarında yok

Derrick Köhn ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışılırken 25 yaşındaki futbolcu da yıllık 450 bin Euro alacak. Cimbom, Avrupa Ligi play off turunda Sparta Prag ile karşılaşacağı maç öncesi kadrosunu UEFA’ya bildirirken, Köhn bu turda forma giyemeyecek. Bu sezon Hannover formasıyla 21 maçta görev alan Köhn 3 gol, 6 asistle 9 gole katkı verdi. Köhn geçen sezon da Hannover 96 formasıyla 33 lig maçında 5 gol ve 6 asist üretti.