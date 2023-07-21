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Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, İstanbul'a geliyor!

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#Transfer#Galatasaray#Bakambu
Galatasarayın yeni transferi Cedric Bakambu, İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 12:53

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Cedric Bakambu'nun İstanbul'a geleceği saat belli oldu.

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Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı Cedric Bakambu, İstanbul'a geliyor.

Şu ana kadar Angelino ve Halil Dervişoğlu'nun kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, üçüncü transferini bitiriyor.

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu forveti taşıyan uçak bugün saat 16.30'da İstanbul'a iniş yapacak.

32 yaşındaki golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

40 MİLYON EUYROYA ÇİN'E TRANSFER OLDU

Türkiye’de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Timsah’tan 7.5 milyon Euro’ya Villarreal’a trans fer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon Euro’luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan’ın yolunu tutmuştu.

Bakambu Çin’deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos’ta forma giydi.

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#Transfer#Galatasaray#Bakambu