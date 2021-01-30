Galatasaray'ın yeni sağ beki DeAndre Yedlin!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ara transfer döneminin hızlı kulüplerinden Galatasaray, takviyesini de yaptı.

Sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed’den sonra DeAndre Yedlin’i de renklerine bağladı. Omar’ın yılbaşı gecesi geçirdiği kazada yaralanması nedeniyle transfer planlarını değiştiren Galatasaray yönetimi, bir haftadır görüştüğü ABD’li sağ beki kadrosuna kattı. İngiltere Premier Ligi ekibi Newcastle United’ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Yedlin’le yolları ayırma kararı aldığını öğrenen Galatasaray yönetimi, ABD’li oyuncu ile masaya oturdu.

HERHANGİ BİR ÖDEME YOK

Yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varan taraflar, transferin hemen mi yoksa sezon sonu mu gerçekleşeceği konusunda İngiliz kulübünün vereceği kararı bekledi.

Newcastle United, gelecek sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki oyuncunun ocak ayında ayrılmasına onay verince, dün resmi imzalar atıldı ve transfer kesinleşti. 3.5 yıllık anlaşma yapılan Yedlin, bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı takıma katılacak. Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.

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