Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Sol ve sağ bek için toplam 6 aday var

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Gaziantep’i 2-1 yenerek haftayı kayıpsız kapatan G.Saray’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada “Hızlı bir şekilde, transferin sona erdiği cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek almamız gerekiyor” diyerek yönetime mesaj göndermişti. Sarı kırmızılı yönetim de Okan Buruk’un raporu doğrultusunda bu pozisyonlar için çalışmalara hız verirken Hürriyet, Galatasaray’ın bek adaylarını ortaya çıkardı.

DEĞERİ BİRDEN ARTTI

Angelino’nun gidişi, Kazım Can’ın da isteneni verememesi nedeniyle acilen sol bek arayan G.Saray’da ilk aday Rıdvan Yılmaz. Milli futbolcu için Rangers’a 500 bin Euro kiralama artı 3 milyon Euro bonservis opsiyonu teklif edildi. İskoçya’ya gittiğinden bu yana genel olarak yedek kalan ancak G.Saray’ın ilgisi sonrası 11’de şans bulmaya başlayan, hatta ilk kez kulüp kanalına çıkarılıp konuşturulan genç oyuncu için Rangers 6 milyon Euro istedi.

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RIDVAN’A ALTERNTİF TAGLİAFİCO

EURO 2024 kadrosunda yer almak için düzenli forma giymek isteyen ve bu konuda G.Saray’dan garanti alan Rıdvan’ın da gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken G.Saraylı yöneticiler Rangers’lı mevkidaşlarını ikna etmeye çalışıyor. Rıdvan olmazsa alternatif isimse Lyon’da forma giyen Arjantinli Nicolas Tagliafico... Sağ bek için listedeki ilk isim Rennes’den Lorenz Assignon ancak 5 milyon Euro bonservis istenen Fransız oyuncunun sarı kırmızılılara gelme ihtimali düşük.

GERİ VERMEK İÇİN PARA İSTİYORLAR

Yine Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg’da oynayan Marvin Senaya da Aslan’ın gündeminde... Hatta 23 yaşındaki oyuncu listedeki isimler arasında G.Saray’a gelmeye en yakın olanı. Lyon’dan Sael Kumbedi de bir diğer alternatif. Bu üç isim de olmazsa Rams Başakşehir’e kiralık verilen ve maaşı da G.Saray tarafından ödenen Leo Dubois çağrılacak. Ancak Başakşehir Kulübü, düzenli oynattığı Fransız oyuncuyu geri vermek için 500 bin Euro talp etmekte.