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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Sol ve sağ bek için toplam 6 aday var

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk
Galatasarayın transfer listesi ortaya çıktı Sol ve sağ bek için toplam 6 aday var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:00

Acilen sol ve sağ bek arayan Galatasaray’ın transfer listesine Hürriyet ulaştı. Okan Buruk’un sol bek için çok istediği Rıdvan Yılmaz Rangers’ta adeta kıymete binmiş durumda. İskoç ekibi G.Saray’ın ilgisi sonrası milli oyuncuyu 11’de oynatmaya başlayıp 6 milyon Euro fiyat belirledi. Sağ bek içinde dört farklı aday var. Öncelik Rennes’den Assignon ancak bu oyuncunun ücreti el yakıyor... Başakşehir’e kiralık gönderilen Dubois da geri çağrılabilir.

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Gaziantep’i 2-1 yenerek haftayı kayıpsız kapatan G.Saray’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada “Hızlı bir şekilde, transferin sona erdiği cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek almamız gerekiyor” diyerek yönetime mesaj göndermişti. Sarı kırmızılı yönetim de Okan Buruk’un raporu doğrultusunda bu pozisyonlar için çalışmalara hız verirken Hürriyet, Galatasaray’ın bek adaylarını ortaya çıkardı.

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DEĞERİ BİRDEN ARTTI

Angelino’nun gidişi, Kazım Can’ın da isteneni verememesi nedeniyle acilen sol bek arayan G.Saray’da ilk aday Rıdvan Yılmaz. Milli futbolcu için Rangers’a 500 bin Euro kiralama artı 3 milyon Euro bonservis opsiyonu teklif edildi. İskoçya’ya gittiğinden bu yana genel olarak yedek kalan ancak G.Saray’ın ilgisi sonrası 11’de şans bulmaya başlayan, hatta ilk kez kulüp kanalına çıkarılıp konuşturulan genç oyuncu için Rangers 6 milyon Euro istedi.

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RIDVAN’A ALTERNTİF TAGLİAFİCO

EURO 2024 kadrosunda yer almak için düzenli forma giymek isteyen ve bu konuda G.Saray’dan garanti alan Rıdvan’ın da gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken G.Saraylı yöneticiler Rangers’lı mevkidaşlarını ikna etmeye çalışıyor. Rıdvan olmazsa alternatif isimse Lyon’da forma giyen Arjantinli Nicolas Tagliafico... Sağ bek için listedeki ilk isim Rennes’den Lorenz Assignon ancak 5 milyon Euro bonservis istenen Fransız oyuncunun sarı kırmızılılara gelme ihtimali düşük.

GERİ VERMEK İÇİN PARA İSTİYORLAR

Yine Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg’da oynayan Marvin Senaya da Aslan’ın gündeminde... Hatta 23 yaşındaki oyuncu listedeki isimler arasında G.Saray’a gelmeye en yakın olanı. Lyon’dan Sael Kumbedi de bir diğer alternatif. Bu üç isim de olmazsa Rams Başakşehir’e kiralık verilen ve maaşı da G.Saray tarafından ödenen Leo Dubois çağrılacak. Ancak Başakşehir Kulübü, düzenli oynattığı Fransız oyuncuyu geri vermek için 500 bin Euro talp etmekte.

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk

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