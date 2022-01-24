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Galatasaray'ın transfer listesi! 6 numara ve kaleci adayları belli oldu...

#Transfer#Galatasaray#Orel Mangala
Galatasarayın transfer listesi 6 numara ve kaleci adayları belli oldu...

Gedson Fernandes ile anlaşan Galatasaray, 6 numara ve kaleci takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray, geçen sezon da sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ile bir buçuk yıllığına anlaştı. Son prosedürlerin ardından Portekizli futbolcunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

"6 NUMARA" İÇİN ADAYLAR BELLİ OLDU

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim bir defansif orta saha takviyesi daha hedefinde. Galatasaray’ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diawara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor.

KALECİ KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Kaleci konusunu da Alanyaspor maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılılar; Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.

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#Transfer#Galatasaray#Orel Mangala

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