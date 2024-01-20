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Galatasaray'ın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı! Mauro Icardi...

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#Galatasaray#Icardi#Trabzonspor
Galatasarayın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı Mauro Icardi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 16:09

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafile açıklandı. Mauro Icardi kadroda yer aldı.

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Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da kafile kadrosu belli oldu. İki gündür takımla çalışan Mauro Icardi kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Galatasarayın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı Mauro Icardi...

Son idmandan detaylar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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#Galatasaray#Icardi#Trabzonspor

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