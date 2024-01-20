Galatasaray'ın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı! Mauro Icardi...

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Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da kafile kadrosu belli oldu. İki gündür takımla çalışan Mauro Icardi kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Son idmandan detaylar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.