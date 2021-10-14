Galatasaray’ın tarihi NFT koleksiyonunun 3. bölümü 15 Ekim'de arz ediliyor

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İlk iki bölümü 1 ve 8 Ekim tarihlerinde satışa sunulan NFT koleksiyonunu satın alan taraftarlar, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.



NFT koleksiyonunun üçüncü bölümü, 15 Ekim tarihinde 500 adet olarak arz edilecek. NFT’lerin her biri 185 EUR fiyatla satışa çıkartılacak.



Her NFT arzının Shirtum’un web sitesinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.



Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, dünyada spor alanında NFT konseptini yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.