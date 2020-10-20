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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari! FIBA Şampiyonlar Ligi başlıyor...

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Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari! FIBA Şampiyonlar Ligi başlıyor...
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine konuk olacak.

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.

Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

 

Galatasarayın rakibi Dinamo Sassari FIBA Şampiyonlar Ligi başlıyor...

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