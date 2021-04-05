Galatasaray'ın maçı bu hafta neden yok?

Zirve yarışını sürdüren Galatasaray'ın bu hafta karşılaşması bulunmuyor. Süper Lig'de bu yıl 21 takımın mücadele etmesi nedeniyle her hafta bir takım, haftayı bay yani karşılaşma oynamadan geçiriyor. 33. haftayı bay geçen takım da Galatasaray.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Süper Lig'de bu sezon 21 takım olması nedeniyle bay geçmek ifadesi sık sık spor gündeminde yer alıyor.. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir. Bir futbol kupasında veya liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi durumunda takımlar müsabaka için eşleşecek rakip bulurken bir takım rakipsiz kalır. Sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır.