Galatasaray'ın listesindeki Mauro Icardi için PSG cephesinden ilk açıklama! 'Yakında...'

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Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarında hareketli olan ve önemli takviyeler yapan Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GOMIS KALMAYI GARANTİLEDİ

Sarı kırmızılılar 10 gün önce Gomis ile vedalaşma ihtimalini hesaba katarak biri yabancı biri de yerli olmak üzere 2 golcü almayı planlıyordu. Ancak 37 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki takımda kalmayı garantilemişti.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

PSG’in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için sarı kırmızılılar yaklaşık 3 hafta önce Paris ekibine bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacakları bir teklif yapmıştı. Son olarak Galatasaray teklifi değiştirmezken sadece golcüye ödenecek rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı.

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NARA, İSTANBUL'A HAYRAN

Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara geçen hafta Galatasaray’ın opsiyonlardan biri olup olamayacağına karar vermek için İstanbul’a geldi. 2 gün boyunca kaldığı şehirde ünlü restonları, SPA’ları ve boğazı gezen Wanda Nara, İstanbul’a hayran kalmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR GALTIER'DEN AÇIKLAMA

Ünlü gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG Teknik Direktörü Galtier, oyuncularının son durumları hakkında konuştu.

İşte Galtier'in sözler;

- Paredes, Juventus'a gidecek.

- Keylor Navas Napoli'ye, Fabian Ruiz PSG'ye

- Diallo, Icardi, Michut, Gueye'nin durumları yakında açıklanacak.

- Rafinha yüzde 100 ayrılacak

ANCELOTTI REDDETTİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Arjantinli golcünün, menajerler vasıtasıyla Real Madrid'e önerildiği ancak Carlo Ancelotti'nin geldiğinden bu yana takımda sağladığı uyumu bozmak istemediği için yıldız oyuncuyu reddettiği belirtildi.