Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan önce faul var mı, gol iptali doğru mu? 'Biz niyet okumayalım ama...'

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılar bu skorla birlikte liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı yöneten hakem Ali Şansalan ise kritik kararlara imza attı. Hakem yorumcuları, Şansalan'ın yönetimini değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar;

"PENALTIDAN ÖNCE AÇIK BİR FAUL VAR"

37. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltıda hakemin doğru mu? Atak başlangıcında faul var mı?

Bülent Yıldırım: Mertens'in Ankaragücü oyuncusuna müdahalesi var. Top Ankaragücü oyuncusuna geldi. Hakem faul çalmayı tercih etmedi. Bu pozisyon faul. Mertens, topla ilgilenmeden gitti rakibine çarptı, düşürdü. Hakem top Ankaragücü oyuncusuna geçtiği için devam ettirdi. Hakem avantaj işareti yapmadığı için bu bir hata. Ankaragüçlü oyuncu etrafında kimse yokken bilerek, isteyerek, kontrollü pas attı. Yanlış pas attığı için o faz bitti. Yeni bir atak fazı başladı. Kazımcan kontrolsüz kayarak müdahale etti, hakem doğru bir penaltı verdi. Mertens, Ankaragücü oyuncusuna faul yaptı. Eğer penaltı, fazın içerisinde olsaydı VAR müdahale ederdi. Sahadaki problem şu; bu pozisyon penaltı. Penaltının öncesinde Mertens'in bir faulü var. Hakem niye çalmadı bilmiyorum, çalmamayı tercih etti. Atak fazında olmadığı için VAR müdahale edemedi. Penaltıda sorun yok.

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Deniz Çoban: Açık bir faul var. Faulü yapan Mertens. Faul olmuş olsa Ankaragücü, kaleye yakın yerden bir serbest vuruş kullanacak. Bu top ileriye gitse ve bir Ankaragücü oyuncusu alsa, hakem avantaj oynattı diyebilirim. Avantajda takım yararı önemlidir. Top geriye gidiyor. Burada hakem avantaj oynatıyorsa bile hata yapmış. Bu pozisyonda avantaj oynatmamalıydı. Avantaj oynatıyorsa da beden diliyle gösterip anlatmalı. Hakemin hiç öyle beden dili yok. Bu hakemin inisiyatifinde değil. Oyun kuralı kitabına konuyorsa bu hakem göstermek zorunda. Ben hakem bunu gördü mü, görmedi mi bilmem lazım. Burada avantaj oynatmadı Ali Şansalan. Avantaj oynatsaydı da gösterseydi. Burada bir faul var. Devamında da açık bir penaltı var. Doğru. Ancak, VAR'ın müdahale edeceği yerde olmasa da penaltıdan önce faul var.

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Bahattin Duran: Mertens faul yapıyor. Biz niyet okumayalım. Avantaj oynatıyorsa tek elle veya iki elle bunu anlatmalı. Pozisyon çok net faul. Kart gerekmez. Hakem, onu faul olarak değerlendirmedi. Avantaj düşünmedi. Hakem devam ettiriyor. Penaltıyla ilgili şüphe yok. Pozisyonun başlangıcında Mertens'in yaptığı hareket faul.

Fırat Aydınus: 39’da Kazımcan’ın Mertens’e müdahalesi sırasında Şansalan’ın pozisyonu yakınlığı, açısı doğruydu ve VAR’a bırakmadan doğru bir penaltı kararı verdi. Bu pozisyondan önce Mertens’in Efkan’a müdahalesi atak başlangıç fazı olarak değerlendirilemez.

"GOL İPTALİ DOĞRU"

66. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golünde faul kararı doğru mu?

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Deniz Çoban: Ali Şansalan, düdüğü bekletti. Gol olduktan sonra faul kararını verdi. Niye? Bir sorun varsa VAR devreye girsin diye. Gol kararı verilse çok daha doğru olurdu. Ankaragüçlü oyuncu faul almak için Köhn'e yüklenip kendini yere bıraktı. Faul yok. Varsayalım ki faul var, gol iptali doğru... Ankaragüçlü oyuncu hakemin kararını beklemeden, hakeme gösterdiği tepki sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Köhn, Kitsiou topa yakınken o yaptığı, uzatmadığı, bele koyduğu elle çevirdi. Köhn, Kitsiou'nun topa müdahalesine engel oldu. Kitsiou'nun itirazı tolere edilebilir değil, sarı kart görmeliydi. Topa Kitsiou hakimdi, Köhn arkada kaldı, belinden tuttu, çevirdi, çevirdi ve geçti gitti, haksız avantaj elde etti. Hakem doğru yorumladı, faul.

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Fırat Aydınus: 66’da İcardi’nin topu ağlara gönderdiği pozisyonda Köhn’ün Kitsiou’ya yaptığı faulü görüp, pozisyonun sonuçlanmasını bekledikten sonra faul düdüğünü çalması güzel bir hakem tekniği uygulamasıydı.

"DOĞRU KARAR FAUL OLMAMASI OLURDU"

Bahattin Duran: Kitsiou topa daha yakın, vücudunu vererek, Galatasaraylı oyuncunun önüne koydu. Köhn'ün eli var, Kitsiou'nun belinde. Çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Hakem bunu gördü ve faul çaldı. Bu müdahaleye penaltı verilir mi? Ben kabul etmem asla. Hakemi anlayabiliyorum ama benim için daha doğru karar faul olmaması olurdu.