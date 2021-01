Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci, Ankaragücü Başakşehir maçında çok sinirlendi...

Ankaragücü ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 45. dakikasında Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci arasındaki hava topu mücadelesinin ardından çok sinirlenen İrfan Can rakibinin üzerine yürüdü. Atakan'ın da karşılık vermesiyle gerilim arttı. Araya hakem ve diğer futbolcular girdi.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, yaşanan gerginliğin ardından İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya'ya sarı kart gösterdi.

FATİH TERİM: İRFAN CAN'I İSTİYORUZ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı transfer açıklamasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediklerini söylemişti.

Fatih Terim'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Mostafa Mohamed'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Yönetimimiz Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Fatih Terim'in açıklamalarının ardından İrfan Can'ın menajeri Batur Altıparmak şu açıklamayı yapmıştı:

"İrfan'ı isteyen bir kulüp varsa önce Başakşehir'le anlaşmak zorunda. Sonra ben ve oyuncumla görüşülebilir."

TAYLAN VE OĞULCAN'DAN GOL SEVİNCİNDE İRFAN CAN'A MESAJ

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında İrfan Can ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, İrfan Can Kahveci ile özdeşleşen 'kahve içme' hareketiyle golü kutladı. Oğulcan ve Taylan, bu anın fotoğrafını Instagram'da paylaştı, İrfan Can Kahveci ise bu paylaşımları beğendi.

BAŞAKŞEHİR'DEN 'KAHVE TAKIMI' PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir, Fatih Terim'in açıklamaları sonrası sosyal medyadan "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

