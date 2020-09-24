Galatasaray'ın Hajduk Split sınavı Misli.com mobil uygulamalarında! KESİNTİSİZ, CANLI...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Sezona iyi futbol ve galibiyetlerle giriş yapan Galatasaray, ligde Gaziantep FK ile Başakşehir'i yenerken, Avrupa'da ise Neftçi Bakü engelini aşmayı başardı.

- İsmi Avrupa Ligi listesinde yer almayan Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Marcelo Saracchi forma giyemeyecek.

- TD Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında "rotasyon" vurgusu yaparken, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini, bu mücadeleden sonra düşüneceğinin de altını çizdi.

- Arda Turan, Radamel Falcao ve Christian Luyindama yedek soyunabilir. Ryan Donk, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi ilk 11'de görebiliriz.

HAJDUK SPLIT

- Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan'da 5. sırada tamamlayan Hajduk Split, önemli savunmacısı Ardian Ismajli'yi 2.5 milyon euro karşılığında Spezia'ya sattı. Galatasaray karşısında stoperde Kristian Dimitrov, Mario Vuskovic ve Nihad Mujakic üçlüsünden ikisini izleyeceğiz.

- 2 sezon ülkemizde Bursaspor forması terleten Jani Atanasov takıma yeni katıldı ve sadece 2 maçta toplam 17 dakika sahada kalmasına rağmen İstanbul'a gelen kafilede yer aldı. Orta sahada fizik gücü yüksek Hamza Barry ve stoper alternatiflerinden Stefan Simic kadroda değil.

- TD Hari Vukas yaklaşık 10 ay Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Tudor'la öncesinde de Karabükspor'da yine beraber çalışmışlardı.

- Vukas, Galatasaray'da yardımcı antrenör iken sarı kırmızılıların kalesinde Fernando Muslera, hücum bölgesinde ise "Garry Rodrigues, Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski" yer alıyordu.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray, sahasında oynadığı son 6 Avrupa kupası maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Galatasaray, sahasında oynadığı 20 Avrupa kupası eleme maçında yenilgi yüzü görmedi. (13 galibiyet - 7 beraberlik)

- Fatih Terim ile Galatasaray, Avrupa kupası elemelerinde 9 maça çıktı ve tamamını kazandı. (9 maç - 26 gol)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%60'lık kesim Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kırmızılıların Avrupa'da galip geleceğini düşünüyor...

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