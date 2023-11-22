Galatasaray’ın gözü Albert Gronbaek’te

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Norveç basını, Galatasaray’ın Bodo/Glimt’te forma giyen Danimarkalı Albert Gronbaek ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Fransa’dan Lillle, İngiltere’den Leicester City ve ABD’den FC Charlotte takımlarının da ilgilendiği belirtildi.

Gronbaek için en ciddi teklifi yapan FC Charlotte’un 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bildirildi. Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri arasında yer alan Bodo/Glimt, Gronbaek’i geçen yıl 3.3 milyon Euro’ya Danimarka’nın Aarhus takımından transfer etmişti.

Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan genç futbolcu, orta saha, on numara ve sol kanat oynuyor.