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Galatasaray’ın gözü Albert Gronbaek’te

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#Transfer#Galatasaray#Albert Gronbaek
Galatasaray’ın gözü Albert Gronbaek’te
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 02:03

G.Saray, Bodo/Glimt’in Danimarkalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

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Norveç basını, Galatasaray’ın Bodo/Glimt’te forma giyen Danimarkalı Albert Gronbaek ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Fransa’dan Lillle, İngiltere’den Leicester City ve ABD’den FC Charlotte takımlarının da ilgilendiği belirtildi.

Gronbaek için en ciddi teklifi yapan FC Charlotte’un 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bildirildi. Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri arasında yer alan Bodo/Glimt, Gronbaek’i geçen yıl 3.3 milyon Euro’ya Danimarka’nın Aarhus takımından transfer etmişti.

Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan genç futbolcu, orta saha, on numara ve sol kanat oynuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Albert Gronbaek

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