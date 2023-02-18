Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir Kasımpaşa yolunda

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yusuf Demir#Kasımpaşa
Galatasarayın genç yıldızı Yusuf Demir Kasımpaşa yolunda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 07:00

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Yusuf Demir’e bir talip daha çıktı.

Haberin Devamı

Ümraniyespor’un teklifini reddeden genç futbolcuyu kiralamak için Kasımpaşa da teklif yaptı.

ÜÇÜNCÜ TAKIMA TRANSFER OLMASINDA ENGEL YOK

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatına uygun.

YABANCI STATÜSÜNDE OYNUYOR

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydiği için talimatlara göre Türkiye'de yabancı oyuncu statüsünde sayılıyor. Dryers Mertens ve Juan Mata gibi dünya yıldızlarının arkasında kalan oyuncu Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Gaziantepli depremzede aileden Konyaspora duygulandıran veda mektubuGaziantepli depremzede aileden Konyaspor'a duygulandıran veda mektubuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Yusuf Demir#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi
Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş