Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir Kasımpaşa yolunda

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Ümraniyespor’un teklifini reddeden genç futbolcuyu kiralamak için Kasımpaşa da teklif yaptı.

ÜÇÜNCÜ TAKIMA TRANSFER OLMASINDA ENGEL YOK

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatına uygun.

YABANCI STATÜSÜNDE OYNUYOR

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydiği için talimatlara göre Türkiye'de yabancı oyuncu statüsünde sayılıyor. Dryers Mertens ve Juan Mata gibi dünya yıldızlarının arkasında kalan oyuncu Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.