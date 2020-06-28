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GeriFutbol Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'dan Başakşehir maçı sonrası Van Dijk ve Ramos sözleri
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Haber Giriş: 28.06.2020 - 23:25,Son Güncelleme:

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'dan Başakşehir maçı sonrası Van Dijk ve Ramos sözleri

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Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'dan Başakşehir maçı sonrası Van Dijk ve Ramos sözleri
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Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlanması sonrası Başakşehir maçının 53. dakikasında oyuna giren 17 yaşındaki Emin Bayram, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Emin Bayram'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar

İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim."

Yabancı liglerden iyi stoperleri izliyorum sürekli. Van Dijk ve Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum."

Galatasarayın genç stoperi Emin Bayramdan Başakşehir maçı sonrası Van Dijk ve Ramos sözleri

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