Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'dan Başakşehir maçı sonrası Van Dijk ve Ramos sözleri
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlanması sonrası Başakşehir maçının 53. dakikasında oyuna giren 17 yaşındaki Emin Bayram, maç sonu açıklamalarda bulundu.
İşte Emin Bayram'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar
İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim."
Yabancı liglerden iyi stoperleri izliyorum sürekli. Van Dijk ve Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum."
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