Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis için Konyaspor iddiası!

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Süper Lig'de ilk yarıdaki performansıyla büyük alkış toplayan Konyaspor 'un Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in peşinde olduğu öğrenildi.

Genç teknik direktör İlhan Palut'un yönetimden kaliteli bir golcü istemesi sonrası Gomis ile temasa geçildiği belirtildi.

İkisi penaltıdan olmak üzere çıktığı 14 maçta 8 gol atan 36 yaşındaki deneyimli golcü kariyerine Suudi Arabistan Süper Ligi'nde devam ediyor.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı.

Galatasaray , Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti.(Fanatik)