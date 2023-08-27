Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'den 60 milyon Euro'luk imza

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Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Teknik Direktör Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmeden toplamda 60 milyon Euro kazanacak.
Roberto Mancini daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
🇸🇦 Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.https://t.co/AbjSuSByaE
🇸🇦 Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.https://t.co/AbjSuSByaE—Spor Arena (@sporarena) August27, 2023