×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'den 60 milyon Euro'luk imza

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Roberto Mancini#Arabistan
Galatasarayın eski teknik direktörü Roberto Manciniden 60 milyon Euroluk imza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 22:16

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Teknik Direktör Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmeden toplamda 60 milyon Euro kazanacak.

Roberto Mancini daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Roberto Mancini#Arabistan

BAKMADAN GEÇME!