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GeriFutbol Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'den futbola dönüş kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'den futbola dönüş kararı!

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder'in Hollanda'da futbola geri dönmeye hazırlandığı ifade edildi.

Wesley Sneijder futbola geri mi dönüyor? İki yıl önce futbolu bıraktığını açıklayan Sneijder'in Hollanda ikinci lig takımlarından FC Den Bosch ile futbola dönebileceği belirtildi.

FC Den Bosch'un yatırımcısı Ebert dollovoet, yaptığı açıklamada ''Wesley ile konuşuyoruz. Burada neler yapabileceğimize dair sohbet ettik.'' derken Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder, FC Den Bosch'ta danışman veya sportif direktörlük görevi yapacak.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Sneijder, son olarak Al-Gharafa takımında forma giymiş ve 2019'da emeklilik kararı almıştı.

Galatasarayın eski futbolcusu Wesley Sneijderden futbola dönüş kararı

Galatasarayın eski futbolcusu Wesley Sneijderden futbola dönüş kararı

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